Трабзонспор c тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции

Чемпионат Турции
Касымпаша
18.08.2025 21:30 – FT 0 : 1
Трабзонспор
Турция
18 августа 2025, 23:39 | Обновлено 18 августа 2025, 23:46
Батагов сыграл в основном составе, Сикан и Зубков вышли на замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Вечером 18 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор на выезде переиграл команду Касышпаша со счетом 1:0.

Три украинских футболиста сыграли за Трабзонспор. Украинец Арсений Батагов появился на поле со старта, Даниил Сикан и Александр Зубков вышли на замену на 65-й минуте. Сикан получил желтую карточку на 79-й минуте.

Единственный в матче гол на 75-й минуте забил бразильский форвард гостей Фелипе Аугусто.

Трабзонспор набрал максимальные 6 очков после 2 туров и входит в группу лидеров.

Чемпионат Турции. 2-й тур, 18 августа

Касымпаша – Трабзонспор – 0:1

Гол: Фелипе Аугусто, 75

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Коньяспор 2 2 0 0 7 - 1 24.08.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор 6
2 Галатасарай 2 2 0 0 6 - 0 24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай 6
3 Антальяспор 2 2 0 0 3 - 1 24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша 6
4 Самсунспор 2 2 0 0 3 - 1 24.08.25 20:00 Самсунспор - Касымпаша16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги 6
5 Трабзонспор 2 2 0 0 2 - 0 24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор 6
6 Гёзтепе 2 1 1 0 3 - 0 22.08.25 21:30 Карагюмрюк - Гёзтепе16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе 4
7 Бешикташ 1 1 0 0 2 - 1 24.08.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор 3
8 Истанбул Башакшехир 1 0 1 0 1 - 1 24.08.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор 1
9 Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор 1
10 Аланьяспор 1 0 1 0 0 - 0 25.08.25 21:30 Эюпспор - Аланьяспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор 1
11 Фенербахче 1 0 1 0 0 - 0 23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче 1
12 Ризеспор 2 0 1 1 0 - 3 24.08.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе 1
13 Касымпаша 2 0 0 2 1 - 3 24.08.25 20:00 Самсунспор - Касымпаша18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша 0
14 Генчлербирлиги 2 0 0 2 1 - 3 23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги 0
15 Коджаелиспор 2 0 0 2 0 - 2 23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор 0
16 Карагюмрюк 1 0 0 1 0 - 3 22.08.25 21:30 Карагюмрюк - Гёзтепе15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк 0
17 Эюпспор 2 0 0 2 2 - 6 25.08.25 21:30 Эюпспор - Аланьяспор17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор 0
18 Газиантеп 2 0 0 2 0 - 6 23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай 0
Полная таблица

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Касымпаша Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Фелипе Аугусто
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
