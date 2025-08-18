Трабзонспор c тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции
Батагов сыграл в основном составе, Сикан и Зубков вышли на замену
Вечером 18 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции.
Трабзонспор на выезде переиграл команду Касышпаша со счетом 1:0.
Три украинских футболиста сыграли за Трабзонспор. Украинец Арсений Батагов появился на поле со старта, Даниил Сикан и Александр Зубков вышли на замену на 65-й минуте. Сикан получил желтую карточку на 79-й минуте.
Единственный в матче гол на 75-й минуте забил бразильский форвард гостей Фелипе Аугусто.
Трабзонспор набрал максимальные 6 очков после 2 туров и входит в группу лидеров.
Чемпионат Турции. 2-й тур, 18 августа
Касымпаша – Трабзонспор – 0:1
Гол: Фелипе Аугусто, 75
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|24.08.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор
|6
|2
|Галатасарай
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай
|6
|3
|Антальяспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша
|6
|4
|Самсунспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|24.08.25 20:00 Самсунспор - Касымпаша16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги
|6
|5
|Трабзонспор
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор
|6
|6
|Гёзтепе
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|22.08.25 21:30 Карагюмрюк - Гёзтепе16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе
|4
|7
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|24.08.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор
|3
|8
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24.08.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор
|1
|9
|Кайсериспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор
|1
|10
|Аланьяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|25.08.25 21:30 Эюпспор - Аланьяспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор
|1
|11
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче
|1
|12
|Ризеспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|24.08.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе
|1
|13
|Касымпаша
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|24.08.25 20:00 Самсунспор - Касымпаша18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша
|0
|14
|Генчлербирлиги
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги
|0
|15
|Коджаелиспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор
|0
|16
|Карагюмрюк
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|22.08.25 21:30 Карагюмрюк - Гёзтепе15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк
|0
|17
|Эюпспор
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|25.08.25 21:30 Эюпспор - Аланьяспор17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор
|0
|18
|Газиантеп
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай
|0
