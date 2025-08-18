Трабзонспор c тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции

Вечером 18 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор на выезде переиграл команду Касышпаша со счетом 1:0.

Три украинских футболиста сыграли за Трабзонспор. Украинец Арсений Батагов появился на поле со старта, Даниил Сикан и Александр Зубков вышли на замену на 65-й минуте. Сикан получил желтую карточку на 79-й минуте.

Единственный в матче гол на 75-й минуте забил бразильский форвард гостей Фелипе Аугусто.

Трабзонспор набрал максимальные 6 очков после 2 туров и входит в группу лидеров.

Чемпионат Турции. 2-й тур, 18 августа

Касымпаша – Трабзонспор – 0:1

Гол: Фелипе Аугусто, 75

Турнирная таблица