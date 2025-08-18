Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 20:25 |
Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную

Владислав Бабогло будет играть за сборную Молдовы

Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
ФК Карпаты

26-летний центральный защитник «Карпат» Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.

Команда сыграет два матча в рамках отбора к чемпионату мира.

5 сентября Молдова сыграет дома с Израилем, а 9 сентября – на выезде с Норвегией.

Бабогло начал свою международную карьеру с юношеской сборной Украины U-17. Также выступал за сине-желтые на уровне молодежки U-21.

В марте 2023 года принял решение играть за сборную Молдовы и дебютировал в матче против Албании (0:2).

Всего за сборную Молдовы сыграл 15 матчей и забил 2 мяча.

Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Карпаты Львов сборная Молдовы по футболу Владислав Бабогло чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
