Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную

26-летний центральный защитник «Карпат» Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.

Команда сыграет два матча в рамках отбора к чемпионату мира.

5 сентября Молдова сыграет дома с Израилем, а 9 сентября – на выезде с Норвегией.

Бабогло начал свою международную карьеру с юношеской сборной Украины U-17. Также выступал за сине-желтые на уровне молодежки U-21.

В марте 2023 года принял решение играть за сборную Молдовы и дебютировал в матче против Албании (0:2).

Всего за сборную Молдовы сыграл 15 матчей и забил 2 мяча.