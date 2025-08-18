Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
Владислав Бабогло будет играть за сборную Молдовы
26-летний центральный защитник «Карпат» Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.
Команда сыграет два матча в рамках отбора к чемпионату мира.
5 сентября Молдова сыграет дома с Израилем, а 9 сентября – на выезде с Норвегией.
Бабогло начал свою международную карьеру с юношеской сборной Украины U-17. Также выступал за сине-желтые на уровне молодежки U-21.
В марте 2023 года принял решение играть за сборную Молдовы и дебютировал в матче против Албании (0:2).
Всего за сборную Молдовы сыграл 15 матчей и забил 2 мяча.
