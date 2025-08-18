Челси выпустил на поле англичанина, который был в шаге от клубного рекорда

Английский защитник «Челси» Джош Ачимпонг стал вторым самым молодым игроком в истории клуба, который вышел в стартовом составе на матч открытия сезона АПЛ.

17 августа состоялась встреча 1-го тура чемпионата Англии между командами «Челси» и «Криста Пэлас». Игра завершилась нулевой ничьей (0:0).

На момент этого поединка Ачимпонгу было 19 лет 104 дня. Рекорд клуба по этому показателю принадлежит другому английскому защитнику – Глену Джонсону, который в сезоне 2003/04 вышел в составе «пенсионеров» на матч открытия Премьер-лиги в возрасте 18 лет и 359 дней.

Для Джоша поединок против «Криста Пэлас» стал 15-м за основную команду «Челси». Результативными действиями 19-летний англичанин пока не отмечался.