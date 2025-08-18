Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Мидтьюлланд
21.08.2025 19:30 - : -
КуПС
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 августа 2025, 15:57 |
52
0

Мидтьюлланд – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 19:30 по Киеву

18 августа 2025, 15:57 |
52
0
Мидтьюлланд – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Мидтьюлландом» и финским «КуПСом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Мидтьюлланд

Действующий вице-чемпион Дании начал сезон достаточно неплохо. За 5 игр в чемпионате коллектив набрал 9 очков (2 победы, 3 ничьи) и пока занимает 3-е место, отставая от 1-й строчки, на которой разместился «Копенгаген», на 3 зачетных пункта.

Путь в еврокубках команда начала со 2-го квалификационного раунда ЛЕ, где одолела шотландский «Хиберниан» с общим счетом 2:3. В следующем раунде датчанам противостоял норвежский «Фредрикстад», но «Мидтьюлланд» разгромил соперников 5:1 по итогам 2-х игр.

КуПС

За 20 игр в текущем сезоне чемпионата Финляндии коллектив завоевал 40 очков, что позволяет ему находиться на 2-м месте, отставая от лидера «Интер Турка» на 3 балла. Действующий чемпион уже обеспечил себе участие в чемпионской группе и готов бороться за защиту титула. В кубке «КуПС» дошел до ½ финала, где сыграет с «Яро».

Свое еврокубковое путешествие финны начали победой над молдавским «Милсами» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако команда уступила «Кайрату» и вылетела в Лигу Европы. Там в полуфинале отбора «черно-желтые» одолели латвийскую «РФШ» с общим счетом 3:1.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • За 5 игр в чемпионате Дании «Мидтьюлланд» забил 14 голов – лучший результат среди всех команд на данный момент.
  • Беспроигрышная серия «Мидтьюлланда» в этом сезоне длится уже 9 поединков.
  • За 9 выездных игр чемпионата в этом сезоне «КуПС» получил всего 13 зачетных пунктов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Мидтьюлланда» с форой -1.5 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Мидтьюлланд
21 августа 2025 -
19:30
КуПС
Мидтьюлланд с форой -1.5 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мальме – Сигма. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз на финал Мастерса в Цинциннати
Мидтьюлланд КуПС прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 38
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18 августа 2025, 03:22 1
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина

Илье придется конкурировать с Маркиньосом

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Критики Ротаня сейчас на коне»
Футбол | 18.08.2025, 16:37
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Критики Ротаня сейчас на коне»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Критики Ротаня сейчас на коне»
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 20
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 41
Футбол
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем