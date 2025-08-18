В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Мидтьюлландом» и финским «КуПСом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Мидтьюлланд

Действующий вице-чемпион Дании начал сезон достаточно неплохо. За 5 игр в чемпионате коллектив набрал 9 очков (2 победы, 3 ничьи) и пока занимает 3-е место, отставая от 1-й строчки, на которой разместился «Копенгаген», на 3 зачетных пункта.

Путь в еврокубках команда начала со 2-го квалификационного раунда ЛЕ, где одолела шотландский «Хиберниан» с общим счетом 2:3. В следующем раунде датчанам противостоял норвежский «Фредрикстад», но «Мидтьюлланд» разгромил соперников 5:1 по итогам 2-х игр.

КуПС

За 20 игр в текущем сезоне чемпионата Финляндии коллектив завоевал 40 очков, что позволяет ему находиться на 2-м месте, отставая от лидера «Интер Турка» на 3 балла. Действующий чемпион уже обеспечил себе участие в чемпионской группе и готов бороться за защиту титула. В кубке «КуПС» дошел до ½ финала, где сыграет с «Яро».

Свое еврокубковое путешествие финны начали победой над молдавским «Милсами» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако команда уступила «Кайрату» и вылетела в Лигу Европы. Там в полуфинале отбора «черно-желтые» одолели латвийскую «РФШ» с общим счетом 3:1.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

За 5 игр в чемпионате Дании «Мидтьюлланд» забил 14 голов – лучший результат среди всех команд на данный момент.

Беспроигрышная серия «Мидтьюлланда» в этом сезоне длится уже 9 поединков.

За 9 выездных игр чемпионата в этом сезоне «КуПС» получил всего 13 зачетных пунктов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Мидтьюлланда» с форой -1.5 и коэффициентом 1.54.