Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе
В 10 матчах с «Фиорентиной» украинские команды не одержали ни одной победы
В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций «Полесью» предстоит сыграть с «Фиорентиной». Итальянские команды являются самыми неудобными соперниками наших клубов. В 87 матчах с коллективами этой страны украинцы одержали 15 побед при 53-х поражениях, набрав всего 24,5% условных очков.
Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми Украина имеет наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба. И вторую строчку в этом списке занимает «Фиорентина». В 10 матчах с «фиолетовыми» наши команды не одержали ни одной победы, довольствовавшись четырьмя мировыми, 5 мячей забили и 12 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Фиорентина против украинских команд в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Счет
|
|
|
1969/70
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
0:0 (д)
|
1989/90
|
КУ
|
1/8
|
Динамо
|
1:0 (д)
|
0:0 (г)
|
2001/02
|
КУ
|
1/64
|
Динамо
|
0:0 (г)
|
2:1 (д)
|
2013/14
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
2:1 (г)
|
2:1 (д)
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/4
|
Динамо
|
1:1 (г)
|
2:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
