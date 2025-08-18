Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе
Лига конференций
18 августа 2025, 15:17 | Обновлено 18 августа 2025, 15:21
Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе

В 10 матчах с «Фиорентиной» украинские команды не одержали ни одной победы

Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций «Полесью» предстоит сыграть с «Фиорентиной». Итальянские команды являются самыми неудобными соперниками наших клубов. В 87 матчах с коллективами этой страны украинцы одержали 15 побед при 53-х поражениях, набрав всего 24,5% условных очков.

Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми Украина имеет наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба. И вторую строчку в этом списке занимает «Фиорентина». В 10 матчах с «фиолетовыми» наши команды не одержали ни одной победы, довольствовавшись четырьмя мировыми, 5 мячей забили и 12 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Фиорентина против украинских команд в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Счет

1969/70

КЧ

1/8

Динамо

2:1 (г)

0:0 (д)

1989/90

КУ

1/8

Динамо

1:0 (д)

0:0 (г)

2001/02

КУ

1/64

Динамо

0:0 (г)

2:1 (д)

2013/14

ЛЕ

ГТ

Днепр

2:1 (г)

2:1 (д)

2014/15

ЛЕ

1/4

Динамо

1:1 (г)

2:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
inflicted
А написано так, наче суцільні перемоги: 1:0, 2:0 і т.д.
