Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе

В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций «Полесью» предстоит сыграть с «Фиорентиной». Итальянские команды являются самыми неудобными соперниками наших клубов. В 87 матчах с коллективами этой страны украинцы одержали 15 побед при 53-х поражениях, набрав всего 24,5% условных очков.

Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми Украина имеет наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба. И вторую строчку в этом списке занимает «Фиорентина». В 10 матчах с «фиолетовыми» наши команды не одержали ни одной победы, довольствовавшись четырьмя мировыми, 5 мячей забили и 12 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Фиорентина против украинских команд в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Счет 1969/70 КЧ 1/8 Динамо 2:1 (г) 0:0 (д) 1989/90 КУ 1/8 Динамо 1:0 (д) 0:0 (г) 2001/02 КУ 1/64 Динамо 0:0 (г) 2:1 (д) 2013/14 ЛЕ ГТ Днепр 2:1 (г) 2:1 (д) 2014/15 ЛЕ 1/4 Динамо 1:1 (г) 2:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.