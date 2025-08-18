Верес впервые в истории уступил в трех стартовых турах УПЛ

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и донецким «Шахтером».

Встречу принимал стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток позвучал в 15:30 по киевскому времени.

Встречу принимал стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток позвучал в 15:30 по киевскому времени.

Донецкая команда добыла победу со счетом 2:0.

Впервые в своей истории «Верес» уступил в трех стартовых матчах чемпионата Украины. Также команда из Ровно остается единственной в УПЛ, которая до сих пор не забила ни одного гола.

