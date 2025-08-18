Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 13:49
Верес впервые в истории уступил в трех стартовых турах УПЛ

Донецкая команда добыла победу со счетом 2:0

Верес впервые в истории уступил в трех стартовых турах УПЛ
НК Верес

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и донецким «Шахтером».

Встречу принимал стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток позвучал в 15:30 по киевскому времени.

Донецкая команда добыла победу со счетом 2:0.

Впервые в своей истории «Верес» уступил в трех стартовых матчах чемпионата Украины. Также команда из Ровно остается единственной в УПЛ, которая до сих пор не забила ни одного гола.

Ранее был назван лучших игрок «Шахтера» в матче с «Вересом».

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
