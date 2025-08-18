Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ефим Конопля – лучший игрок Шахтера в матче с Вересом
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 12:05 | Обновлено 18 августа 2025, 12:32
158
3

Ефим Конопля – лучший игрок Шахтера в матче с Вересом

Украинский фулбек отличился голом

18 августа 2025, 12:05 | Обновлено 18 августа 2025, 12:32
158
3
Ефим Конопля – лучший игрок Шахтера в матче с Вересом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и донецким «Шахтером».

Встречу принимал стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток позвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкая команда добыла победу со счетом 2:0.

По итогам голосования среди болельщиков, лучшим футболистом матча в составе «горняков» был признан украинский фулбек Ефим Конопля. Он отличился одним голом.

Ранее Арда Туран прокомментировал матч с «Вересом».

По теме:
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы выиграли с крупным счетом у очень хорошей команды»
Ребел – Александрия-2 – 0:1. Как забил Шаповалов. Видео гола и обзор
Горькое послевкусие серебра. Александрия завалила начало сезона
Ефим Конопля Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер чемпионат Украины по футболу лучший игрок Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 33
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18 августа 2025, 07:19 5
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер

Турки хочет боя украинца против Мозеса Итаумы

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Защитник Арсенала после победы над МЮ: «Надеюсь, я буду играть много»
Футбол | 18.08.2025, 11:35
Защитник Арсенала после победы над МЮ: «Надеюсь, я буду играть много»
Защитник Арсенала после победы над МЮ: «Надеюсь, я буду играть много»
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 08:02
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Прыжок ему удался на славу.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Єфим чи Юхим ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 31
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 48
MMA
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 20
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем