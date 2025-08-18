Ефим Конопля – лучший игрок Шахтера в матче с Вересом
Украинский фулбек отличился голом
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и донецким «Шахтером».
Встречу принимал стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток позвучал в 15:30 по киевскому времени.
Донецкая команда добыла победу со счетом 2:0.
По итогам голосования среди болельщиков, лучшим футболистом матча в составе «горняков» был признан украинский фулбек Ефим Конопля. Он отличился одним голом.
Ранее Арда Туран прокомментировал матч с «Вересом».
