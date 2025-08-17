Плохие воспоминания канониров. Счет последней игры Арсенала и МЮ в августе

Последняя встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в августе состоялась еще в далеком 2011 году.

17 августа на «Олд Траффорд» состоится поединок 1-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «канонирами». Встреча начнется в 18:30 по Киеву.

В этом месяце команды в последний раз встречались 28 августа 2011 года на том же стадионе. Тогдашняя игра завершилась плачевным счетом для «канониров» – 8:2 в пользу «МЮ».

Нынешняя ситуация «Арсенала» совсем другая – команда демонстрирует самую длинную беспроигрышную серию в чемпионате с 2004 года, не проигрывая 14 матчей подряд (7 побед, 7 ничьих).

Что касается статистики очных противостояний – цифры остаются на стороне манчестерского клуба.

We 8-2 mention what happened the last time Arsenal faced Manchester United in the month of August. 😬



Something tells us we won't see a repeat today. 😅#MUNARS #PL pic.twitter.com/1b8mTczog3 — Flashscore.com (@Flashscorecom) August 17, 2025