  Плохие воспоминания канониров. Счет последней игры Арсенала и МЮ в августе
Англия
17 августа 2025, 17:51
Плохие воспоминания канониров. Счет последней игры Арсенала и МЮ в августе

Последняя встреча команд в этом месяце состоялась 14 лет назад

Getty Images/Global Images Ukraine

Последняя встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в августе состоялась еще в далеком 2011 году.

17 августа на «Олд Траффорд» состоится поединок 1-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «канонирами». Встреча начнется в 18:30 по Киеву.

В этом месяце команды в последний раз встречались 28 августа 2011 года на том же стадионе. Тогдашняя игра завершилась плачевным счетом для «канониров» – 8:2 в пользу «МЮ».

Нынешняя ситуация «Арсенала» совсем другая – команда демонстрирует самую длинную беспроигрышную серию в чемпионате с 2004 года, не проигрывая 14 матчей подряд (7 побед, 7 ничьих).

Что касается статистики очных противостояний – цифры остаются на стороне манчестерского клуба.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
