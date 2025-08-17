Красные дьяволы на пороге юбилея. Статистика противостояний МЮ – Арсенал

«Манчестер Юнайтед» в следующем матче сможет одержать 100-ю победу над лондонским «Арсеналом» за историю противостояний этих команд.

17 августа на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «канонирами». Встреча начнется в 18:30 по Киеву.

За всю историю очных поединков «МЮ» одержал 99 побед, «Арсенал» – 90, еще 55 матчей завершились ничьей. Если брать во внимание последние 10 встреч между этими командами, то преимущество на стороне «канониров»: 5-2-3.

По количеству титулов Премьер-лиги лидируют «красные дьяволы»: 20 против 13.