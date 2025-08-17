Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Красные дьяволы на пороге юбилея. Статистика противостояний МЮ – Арсенал
Англия
17 августа 2025, 17:17 |
202
0

Красные дьяволы на пороге юбилея. Статистика противостояний МЮ – Арсенал

Скоро команды встретятся на стадионе «Олд Траффорд»

17 августа 2025, 17:17 |
202
0
Красные дьяволы на пороге юбилея. Статистика противостояний МЮ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в следующем матче сможет одержать 100-ю победу над лондонским «Арсеналом» за историю противостояний этих команд.

17 августа на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «канонирами». Встреча начнется в 18:30 по Киеву.

За всю историю очных поединков «МЮ» одержал 99 побед, «Арсенал» – 90, еще 55 матчей завершились ничьей. Если брать во внимание последние 10 встреч между этими командами, то преимущество на стороне «канониров»: 5-2-3.

По количеству титулов Премьер-лиги лидируют «красные дьяволы»: 20 против 13.

По теме:
Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд
Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков Арсенала и МЮ?
С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал статистика трофеи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Сидорчука перебрался в Серию А за 10 млн евро
Футбол | 17 августа 2025, 18:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Сидорчука перебрался в Серию А за 10 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Сидорчука перебрался в Серию А за 10 млн евро

Матия Фриган стал игроком итальянской «Пармы»

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 27
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16.08.2025, 18:59
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Другие виды | 17.08.2025, 15:46
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16.08.2025, 19:38
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 45
MMA
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
15.08.2025, 21:03 3
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 7
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем