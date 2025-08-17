Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Верес
17.08.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 08:06
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок третьего тура состоится 17 августа в 15:30 по Киеву

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

17 августа свой матч в рамках третьего тура УПЛ проведут Верес и Шахтер Донецк. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Верес

Ровенский клуб неудачно начал этот сезон, в первом туре команда уступила дома киевскому Динамо – 0:1, соперник был сильный, играли неплохо. А во втором туре была выездная битва против дебютанта СК Полтава, здесь уже точно от Вереса ждали набора очков, но снова поражение с тем же счетом 0:1. Результат последней встречи обидный, так как ровенский клуб владел преимуществом, оказывал давление на соперника, но забить так и не удалось.

С Шахтером будет однозначно тяжело, важно сыграть организовано у своих ворот, а также быстро переходить из обороны в атаку. При поддержке своей публики и на фоне эмоциональной истощенности соперника, будут шансы зацепиться за очки, да и первый гол в сезоне уже пора бы забить.

Шахтер Донецк

С самого старта сезона у Шахтера плотный график, так как нужно играть в квалификациях еврокубков и УПЛ. «Горняки» очень солидно выглядели в Лиге Европы, где прошли финский Ильвес – 6:0 и 0:0, турецкий Бешикташ – 4:2 и 2:0. С Панатинаикосом подопечные Арда Турана дважды расписали нулевую ничью, а потом уступили в серии пенальти. Теперь команда сыграет в плей-офф Лиги конференций против швейцарского Серветта.

В УПЛ команда не играла с таким вдохновением, сначала с трудом одолели на выезде дебютанта Эпицентра, забив только в концовке – 1:0. Настоящая заруба получилась в гостях с Карпатами, но чувствовалось, что у соперника больше желания, в итоге, боевая ничья со счетом 3:3. Иной задачи, как выигрыш чемпионата быть не может, но бразильцы почему-то в УПЛ играет без особого энтузиазма.

Личные встречи

Шахтер доминирует в очных противостояниях, хотя местами Верес может навязать борьбу украинскому гранду. В прошлом сезоне «горняки» сыграли вничью в гостях – 1:1, а дома выиграли 3:0.

Прогноз

Нет сомнений в том, что Шахтер выше классом, но не всегда побеждает сильнейшая команда.

«Горнякам» будет сложно психологически, на фоне неудачи в еврокубках, рискну предположить, что здесь зайдет ставка на обмен забитыми мячами за 2,31.

Прогноз Sport.ua
Верес
17 августа 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
_9Quantum19_
Дякую за огляд. Таким чином можна мати більш точний та ширший погляд на спортивні події, що відбуваються.
0
_9Quantum19_
Щось не помітив, щоб про "Динамо" писали щось схоже.)) Що їм буде складно психологічно, на тлі поразок у єврокубках...
0
