ВИДЕО. Как играет ивуарийский форвард, за которым охотится Заря

Сумайла Бакайоко входит в сферу интересов луганского клуба
Луганская Заря продолжает активный поиск усиления линии атаки. В клубе обратили внимание на ивуарийского нападающего Сумайла Бакайоко, который защищает цвета албанского клуба «Эгнатия».
Главный тренер луганчан Виктор Скрипник ознакомился с игрой Бакайоко и не возражает против трансфера.
23-летний форвард в квалификации Лиги чемпионов отыграл 2 матча, а в отборе к Лиге конференций – 4 поединка, а также записал на свой счет один забитый мяч.
По данным веб-портала Transfermarkt, стоимость ивуарийского нападающего на данный момент составляет 300 тысяч евро.
