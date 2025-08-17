Ханси ФЛИК: «Это важные три очка, но игра мне не понравилась»

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик остался не доволен после победы своей команды над "Мальоркой" в матче первого тура Ла Лиги.

Про игру

«Мне не понравился матч. Это важные три очка, но он мне не понравился. После 2:0 и двух изъятий, считаю, команда играла на 50 процентов, и мне это не нравится. Мы можем действовать лучше».

Расслабление

«Мне не нравится, когда они расслабляются. Мы должны контролировать мяч и игру. Надо забивать. Играть на 50 или 60 процентов против девяти соперников – неприемлемо. Мы должны действовать быстрее. Необходимо исправить некоторые моменты».

Возмущение «Мальорки»

«Я говорю команде, что мы должны играть, пока арбитр не остановит матч. Это решение судьи, и его нужно принять. Будь я на другой стороне, то не был бы доволен. Но я объясняю, что нужно останавливаться только тогда, когда свистит арбитр. Игроки должны быть сосредоточены и играть до конца. Это был гол».

Ламин Ямал

«Главное, чтобы он играл на столь высоком уровне. Он особенный, и все на него смотрят. Я вижу, что он очень мотивирован. Он всегда готов прессинговать. Все видят, что он исключителен».

Эрик Гарсия

«Он очень хорошо провел предсезонку и заслужил игру. На всех позициях у нас высокое качество. Мы обсудили и решили, что он будет играть. Также хорошо отыграл и в конце прошлого сезона. Кунде тоже находится на хорошем уровне».

Жофре Торрентс

Я рад, что он в команде. Все футболисты хорошие. Они в порядке. Я ценю его качество. Ему было непросто играть, потому что не было много свободных зон».

Жоан Гарсия и Рэшфорд

«Это был не лучший матч для Рэшфорда, потому что не было простора. Игроки играли на 50 процентов. А Жоан провел отличный матч. Надеюсь, он и дальше будет выступать так же».