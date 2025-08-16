Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации авторитетного издания AS, «горняки» согласились снизить свои финансовые требования по отношению к вингеру Кевину – ранее клуб просил 50 миллионов, сейчас дончане хотят получить 40-45 млн.

Бразильцем активно интересуется лондонский «Фулхэм», который уже прислал предложение в размере 45 миллионов евро. В случае трансфера Кевин станет самым дорогим игроком в истории «дачников».

Агенты Кевина прибудут в Лондон на следующей неделе, чтобы вести переговоры. Лондонцы рассчитывают закрыть трансфер как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.