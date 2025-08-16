Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 20:45 | Обновлено 16 августа 2025, 21:17
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

«Горняки» могут продать Кевина

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации авторитетного издания AS, «горняки» согласились снизить свои финансовые требования по отношению к вингеру Кевину – ранее клуб просил 50 миллионов, сейчас дончане хотят получить 40-45 млн.

Бразильцем активно интересуется лондонский «Фулхэм», который уже прислал предложение в размере 45 миллионов евро. В случае трансфера Кевин станет самым дорогим игроком в истории «дачников».

Агенты Кевина прибудут в Лондон на следующей неделе, чтобы вести переговоры. Лондонцы рассчитывают закрыть трансфер как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.

Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер)
Дмитрий Олейник Источник: AS
dunamo-fan
Відколи Кевін став Укранцем?
sania
Хочуть сорок, а пропонують 45. 100% відмовляться...
avk2307
Діма Олійник ,а з якого переляку Кевін став "українцем"?
