Колос Ковалевка

В субботу, 16 августа, проходил матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Команды забили по голу: в первой половине встречи отличился Климчук, во второй 45-минутке взятие ворот на свой счет записал Краснопир.

С 36-й минуты хозяева играли вдесятером: красную карточку получил Ариналдо Ррапай.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Колос – Карпаты – 1:1

Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67

Удаление: Ррапай, 36