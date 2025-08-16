Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Карпаты – 1:1. Ничья в Ковалевке. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Колос Ковалевка
16.08.2025 15:30 – FT 1 : 1
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 17:57 | Обновлено 16 августа 2025, 17:58
Колос – Карпаты – 1:1. Ничья в Ковалевке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Украинской Премьер-лиги

ФК Колос

В субботу, 16 августа, проходил матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды забили по голу: в первой половине встречи отличился Климчук, во второй 45-минутке взятие ворот на свой счет записал Краснопир.

С 36-й минуты хозяева играли вдесятером: красную карточку получил Ариналдо Ррапай.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Колос – Карпаты – 1:1

Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67

Удаление: Ррапай, 36

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
35’
Аринальдо Ррапай (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов будет играть на победу»
