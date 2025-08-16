Колос Ковалевка

Колос – Карпаты – 1:1. Ничья в Ковалевке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 16 августа, проходил матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».
Команды играли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Команды забили по голу: в первой половине встречи отличился Климчук, во второй 45-минутке взятие ворот на свой счет записал Краснопир.
С 36-й минуты хозяева играли вдесятером: красную карточку получил Ариналдо Ррапай.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Колос – Карпаты – 1:1
Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67
Удаление: Ррапай, 36
События матча
