Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Колос Ковалевка
16.08.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 10:07 | Обновлено 16 августа 2025, 10:11
Колос – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

Фк Карпаты

В субботу, 16 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской премьер-лиги, в котором «Колос» встретится с «Карпатами». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

В двух стартовых турах «колоскам» удалось взять 6 очков, и что интересно, то обе победы были одержаны с разными сценариями. «Кривбасс» подопечные Костышина переиграли, имея тотальное преимущество по моментам, а с «Полесьем» команде удалось выжать максимум из минимум опасности у чужих ворот. Благодаря этим результатам беспроигрышная серия «Колоса» увеличилась до 9 поединков подряд.

«Львам» пока не так везет с положительными результатами, потому что в первом туре «Карпаты» уступили «Полесью». Однако в следующей игре, львовскому клубу по-настоящему удалось шокировать «Шахтёр», забив в ворота «горняков» 3 гола, один из которых состоялся на последних минутах, принесший «Карпатам» первые очки в новом сезоне. Поэтому сейчас «львам» предстоит выезд в Ковалёвку, где им нужно прерывать беспроигрышную серию «Колоса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Колос Ковалевка
16 августа 2025 -
15:30
Карпаты Львов
