Колос Ковалевка

В субботу, 16 августа, «Колос» в Ковалевке сыграет матч третьего тура УПЛ против «Карпат». Раньше соперники обменялись домашними победами в чемпионате.

Колос

Ковалевцы с начала чемпионата очков еще не теряли, одержав две победы, в том числе в прошлом туре в гостях с «Полесьем». Главный тренер Руслан Костышин отметил, что «счет матча нравится, а структуру игры по ходу матча пришлось менять. В общем, план на игру сработал».

Беспроигрышная клубная рекордная серия «Колоса» в УПЛ продолжается 9 игр: 6 побед и 3 ничьих. Ковалевцы могут потерпеть 70-е поражение или одержать 30-ю домашнюю победу в чемпионатах. В субботу будет 40-й в УПЛ домашний матч «Колоса» при Руслане Костышине, в котором ковалевцы могут забить 50-й гол на своем поле (еще 1 мяч). Никита Бурда может забить 10-й гол в УПЛ.

Карпаты

Львовская команда в прошлом туре открыла счет очков в нынешнем чемпионате, выдав голевую феерию в игре с «Шахтером». Главный тренер Владислав Лупашко после матча отметил: «Мы продемонстрировали больше характера». Новичком «Карпат» стал 26-летний эквадорский защитник Диего Паласиос. Трансферный контракт с бразильским «Коринтиансом» заключен на условиях аренды на текущий сезон с правом выкупа.

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» длится в УПЛ 4 игры: ничья и три поражения. Пропускная же клубная рекордная серия «зелено-белых» продолжается в чемпионате 10 игр – 18 голов. Юбилейный, 15-й, гол в УПЛ может забить Игорь Краснопир, 10-й – Бруниньо, Владислав Бабогло и Денис Мирошниченко.

Статистика встреч

«Карпаты» раньше два раза встречались с «Колосом», обменявшись в прошлом сезоне домашними победами. Первая игра соперников состоялась 22 ноября прошлого года во Львове и завершилась победой «зелено-белых» со счетом 1:0 – после точного удара Бруниньо. Ответный матч на стадионе «Колос» прошел 17 мая этого года и завершился волевой викторией ковалевцев – 2:1. Сначала Илир Красничи «срезал» мяч в свои ворота, на что гости ответили «самострелом» вратаря Якова Кинарейкина, а на исходе поединка победный гол забил Ника Гагнидзе.

Фемида

Арбитром встречи назначен Олег Когут (Тернополь), который в УПЛ провел 8 матчей. «Колос» при Когуте провел две игры и еще не проигрывал: победа и ничья. «Карпаты» при этом арбитре провели один матч, потерпев гостевое поражение.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышная клубная рекордная серия «Колоса» в УПЛ длится 9 игр, а безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» – 4 игры. Прогнозируем ничейный результат в Ковалевке.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Теллес, Гагнидзе, Ррапай, Канэ, Велетень, Климчук.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Бруниньо, Альварес, Чачуа, Шах, Костенко, Игор Невес.