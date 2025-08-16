Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
16.08.2025 15:30 – FT 1 : 1
16 августа 2025, 17:57 | Обновлено 16 августа 2025, 18:11
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами

«Колоски» вдесятером выстояли против «львов», продлив беспроигрышную серию до 10 поединков подряд

УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Колос» - «Карпаты» - 1:1

Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67

Предупреждения: Алефиренко, 55 – Чачуа, 43, Альварес, 76, Мирошниченко, 81, Бабогло, 88

Удаления: Ррапай, 35 (грубая игра)

«Колос»: Пахолюк – Цуріков, И. Красничи, Козик, Понедельник – Элиас (Демченко, 90+4) – Велетень (Салабай, 75), Ррапай, Гагнидзе, Алефиренко (Третьяков, 64) – Климчук (Гусол, 64)

«Карпаты»: Кліщук – Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько – Шах (Клименко, 56), Альварес, Чачуа (Краснопир, 56) – Витор (Карабин, 46), Костенко (Квасница, 80), Игор Невес

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 6 (5) – 15 (6)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 0 – 1

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты Львов Колос - Карпаты отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
