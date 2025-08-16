10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
«Колоски» вдесятером выстояли против «львов», продлив беспроигрышную серию до 10 поединков подряд
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Колос» - «Карпаты» - 1:1
Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67
Предупреждения: Алефиренко, 55 – Чачуа, 43, Альварес, 76, Мирошниченко, 81, Бабогло, 88
Удаления: Ррапай, 35 (грубая игра)
«Колос»: Пахолюк – Цуріков, И. Красничи, Козик, Понедельник – Элиас (Демченко, 90+4) – Велетень (Салабай, 75), Ррапай, Гагнидзе, Алефиренко (Третьяков, 64) – Климчук (Гусол, 64)
«Карпаты»: Кліщук – Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько – Шах (Клименко, 56), Альварес, Чачуа (Краснопир, 56) – Витор (Карабин, 46), Костенко (Квасница, 80), Игор Невес
Арбитр: Олег Когут (Тернополь)
Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)
Удары (в створ): 6 (5) – 15 (6)
Угловые: 4 – 7
Оффсайды: 0 – 1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче
Максим – об украинском боксере