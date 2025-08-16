Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань оценил силу Фиорентины, соперника Полесья в Q4 Лиги конференций
Лига конференций
16 августа 2025, 03:51 | Обновлено 16 августа 2025, 04:04
35
0

Ротань оценил силу Фиорентины, соперника Полесья в Q4 Лиги конференций

Коуч волков считает фиалок самым сильным соперником, который мог выпасть

16 августа 2025, 03:51 | Обновлено 16 августа 2025, 04:04
35
0
Ротань оценил силу Фиорентины, соперника Полесья в Q4 Лиги конференций
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань оценил силу итальянской Фиорентины, соперника волков в Q4 Лиги конференций:

«Впереди нас ждет «Фиорентина» – именитый соперник, за последние три года дважды бывший в финале и однажды в полуфинале Лиги конференций.

Это, пожалуй, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Но это тоже наш опыт, и мы должны быть ментально готовы».

Матчи между Полесьем и Фиорентиной пройдут 21 и 28 августа, победитель выйдет в основной раунд Лиги конференций.

По теме:
Бенфика установила новый зрительский рекорд евросезона
Пропустили на 1-й минуте. Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата
Брондбю – Викингур – 4:0. Суперкамбек вдесятером. Видео голов и обзор матча
Полесье Житомир Фиорентина Лига конференций Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Бокс | 15 августа 2025, 04:36 1
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком

Александр заинтересован в организации боя Джошуа с Фьюри

Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Футбол | 15 августа 2025, 23:59 4
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ

Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26

Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Футбол | 15.08.2025, 06:23
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Ищут спонсоров. Известный клуб готовит дорогой трансфер Довбика
Футбол | 16.08.2025, 03:22
Ищут спонсоров. Известный клуб готовит дорогой трансфер Довбика
Ищут спонсоров. Известный клуб готовит дорогой трансфер Довбика
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 1
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем