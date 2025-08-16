Ротань оценил силу Фиорентины, соперника Полесья в Q4 Лиги конференций
Коуч волков считает фиалок самым сильным соперником, который мог выпасть
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань оценил силу итальянской Фиорентины, соперника волков в Q4 Лиги конференций:
«Впереди нас ждет «Фиорентина» – именитый соперник, за последние три года дважды бывший в финале и однажды в полуфинале Лиги конференций.
Это, пожалуй, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Но это тоже наш опыт, и мы должны быть ментально готовы».
Матчи между Полесьем и Фиорентиной пройдут 21 и 28 августа, победитель выйдет в основной раунд Лиги конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр заинтересован в организации боя Джошуа с Фьюри
Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26