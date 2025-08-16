Ротань оценил силу Фиорентины, соперника Полесья в Q4 Лиги конференций

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань оценил силу итальянской Фиорентины, соперника волков в Q4 Лиги конференций:

«Впереди нас ждет «Фиорентина» – именитый соперник, за последние три года дважды бывший в финале и однажды в полуфинале Лиги конференций.

Это, пожалуй, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Но это тоже наш опыт, и мы должны быть ментально готовы».

Матчи между Полесьем и Фиорентиной пройдут 21 и 28 августа, победитель выйдет в основной раунд Лиги конференций.