  4. Ноа – Линкольн Ред Импс – 0:0, (пен. 5:6). Серия пенальти. Видеообзор
Лига Европы
Ноа
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Линкольн Ред Импс Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2025, 16:48 | Обновлено 15 августа 2025, 17:09
Ноа – Линкольн Ред Импс – 0:0, (пен. 5:6). Серия пенальти. Видеообзор

Команда из Гибралтара вышла в следующий этап Лиги Европы

ФК Линкольн Ред Импс

В четверг, 14 августа, в городе Абовян (Армения) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Ноа» принимал гибралтарский клуб «Линкольн Ред Импс».

Первый матч закончился нулевой ничьей. В ответном поединке командам не удалось забить ни в основное, ни в дополнительное время.

Все решилось в серии послематчевых пенальти. Команды выполнили по семь ударов. В результате в следующий этап вышел «Линкольн Ред Импс».

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Армения

Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)

Видео серии пенальти

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бернарду Лопеш (Линкольн Ред Импс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гудмундур Тораринссон (Ноа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Клинтон (Линкольн Ред Импс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Оганес Амбарцумян (Ноа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Рутенс (Линкольн Ред Импс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марин Яколиш (Ноа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кике Гомес (Линкольн Ред Импс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Juanje (Линкольн Ред Импс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гор Манвелян (Ноа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ти-Джей Де Барр (Линкольн Ред Импс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Нардин Мулахусейнович (Ноа).
Сергей Турчак
