Ноа – Линкольн Ред Импс – 0:0, (пен. 5:6). Серия пенальти. Видеообзор

В четверг, 14 августа, в городе Абовян (Армения) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Ноа» принимал гибралтарский клуб «Линкольн Ред Импс».

Первый матч закончился нулевой ничьей. В ответном поединке командам не удалось забить ни в основное, ни в дополнительное время.

Все решилось в серии послематчевых пенальти. Команды выполнили по семь ударов. В результате в следующий этап вышел «Линкольн Ред Импс».

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Армения

Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)

Видео серии пенальти