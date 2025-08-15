Ноа – Линкольн Ред Импс – 0:0, (пен. 5:6). Серия пенальти. Видеообзор
Команда из Гибралтара вышла в следующий этап Лиги Европы
В четверг, 14 августа, в городе Абовян (Армения) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Ноа» принимал гибралтарский клуб «Линкольн Ред Импс».
Первый матч закончился нулевой ничьей. В ответном поединке командам не удалось забить ни в основное, ни в дополнительное время.
Все решилось в серии послематчевых пенальти. Команды выполнили по семь ударов. В результате в следующий этап вышел «Линкольн Ред Импс».
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Армения
Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)
Видео серии пенальти
События матча
