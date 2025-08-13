Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа 2025, 13:37 | Обновлено 13 августа 2025, 13:38
Ноа – Линкольн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 14 августа в 20:00 по Киеву

В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между армянским «Ноа» и гибралтарским «Линкольном Ред Импс». По киевскому времени поединок начнется в 20:00. Первая игра завершилась вничью 1:1.

Ноа

Молодой армянский клуб в прошедшем сезоне стал настоящим доминантом на национальной арене. За 30 поединков чемпионата коллектив завоевал 75 баллов и занял 1-е место, опередив «Арарат» на 9 зачетных пунктов. Тот же «Арарат» «Ноа» одолели в финале Кубка Армении со счетом 3:1.

Путь в еврокубках этого сезона команда начала с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где одолела черногорский «Будучност». Однако в следующем раунде отбора армяне проиграли «Ференцварошу» с общим счетом 6:4.

Линкольн Ред Импс

Чемпионство команды в прошлом сезоне стало для нее уже 7 за последние 8 лет – 1 раза победителя не было из-за пандемии коронавируса. За 25 поединков коллектив набрал 66 баллов, столько же, как и «Сент-Джозефс», однако благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных 1-е место занял именно «Линкольн». Однако в Кубке Гибралтара «красно-белые» проиграли «Мегпису» в полуфинале.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов гибралтарцы одолели фарерский «Викингур», однако во 2-м проиграли «Црвеной Звезде» с общим счетом 6:1.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллективы ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 16 домашних играх «Ноа» одержали 15 побед и 1 раз проиграли (против «Ференцвароша» со счетом 2:1).
  • За 25 игр в прошлом сезоне чемпионата «Линкольн» пропустил всего 7 голов – лучший показатель среди всех команд.
  • Ноа отличились 92 голами в прошлом сезоне чемпионата Армении – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ноа» с форой -1.5 и коэффициентом 1.84.

Ноа
14 августа 2025 -
19:00
Линкольн Ред Импс
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
