Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень
Лига Европы
Ноа
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Линкольн Ред Импс Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2025, 05:27 | Обновлено 15 августа 2025, 05:38
57
0

Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень

Линкольн Ред Импс прошел Ноа в третьем раунде квалификации Лиги Европы

ФК Линкольн Ред Импс

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Ноа и Линколь Ред Импс [первый поединок – 1:1].

Встреча прошла на стадионе Абовян Сити. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили чемпионы Гибралтара – 6:5. «Красные черти» пробились в Q4 ЛЕ и поборются с португальской Брагой.

Линкольн Ред Импс гарантировал себе евроосень. В случае поражения от Браги коллектив из Гибралтара попадет в основной этап Лиги конференций.

Линкольн Р-И во второй раз в своей истории сыграет в основе еврокубка. В сезоне 2021/22 Линколь стал четвертым на групповом этапе.

Ноа вылетел в четвертый круг ЛК и встретится с Олимпией из Любляны.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Ноа (Армения) – Линколь Ред Импс (Гибралтар) – 0:0 (пен. 5:6) [первый поединок – 1:1]

Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
ВИТОРИЯ: «Поздравляю Шахтер. Команда, которая до прошлого года играла в ЛЧ»
Линкольн Ред Импс серия пенальти пенальти Ноа Ереван Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
