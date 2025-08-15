Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень
Линкольн Ред Импс прошел Ноа в третьем раунде квалификации Лиги Европы
14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Ноа и Линколь Ред Импс [первый поединок – 1:1].
Встреча прошла на стадионе Абовян Сити. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.
11-метровые точнее пробили чемпионы Гибралтара – 6:5. «Красные черти» пробились в Q4 ЛЕ и поборются с португальской Брагой.
Линкольн Ред Импс гарантировал себе евроосень. В случае поражения от Браги коллектив из Гибралтара попадет в основной этап Лиги конференций.
Линкольн Р-И во второй раз в своей истории сыграет в основе еврокубка. В сезоне 2021/22 Линколь стал четвертым на групповом этапе.
Ноа вылетел в четвертый круг ЛК и встретится с Олимпией из Любляны.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Ноа (Армения) – Линколь Ред Импс (Гибралтар) – 0:0 (пен. 5:6) [первый поединок – 1:1]
