Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Ноа и Линколь Ред Импс [первый поединок – 1:1].

Встреча прошла на стадионе Абовян Сити. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили чемпионы Гибралтара – 6:5. «Красные черти» пробились в Q4 ЛЕ и поборются с португальской Брагой.

Линкольн Ред Импс гарантировал себе евроосень. В случае поражения от Браги коллектив из Гибралтара попадет в основной этап Лиги конференций.

Линкольн Р-И во второй раз в своей истории сыграет в основе еврокубка. В сезоне 2021/22 Линколь стал четвертым на групповом этапе.

Ноа вылетел в четвертый круг ЛК и встретится с Олимпией из Любляны.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Ноа (Армения) – Линколь Ред Импс (Гибралтар) – 0:0 (пен. 5:6) [первый поединок – 1:1]