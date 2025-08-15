Фабрицио Романо стал амбассадором сервиса для футбольных болельщиков

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо стал первым глобальным амбассадором Betway Scores, приложения для отслеживания футбольных результатов от Betway Group.

Партнерство предполагает, что он будет делиться эксклюзивными новостями о трансферах, аналитикой и комментариями напрямую с пользователями приложения.

Романо отметил, что рад сотрудничеству, и представил ключевые функции Betway Scores, завершив выступление своей фирменной фразой «Here We Go!».

