Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Фабрицио Романо стал амбассадором сервиса для футбольных болельщиков
Азартные игры
15 августа 2025, 14:22 | Обновлено 15 августа 2025, 14:23
65
0

Фабрицио Романо стал амбассадором сервиса для футбольных болельщиков

Журналист будет делиться эксклюзивными новостями и аналитикой в приложении

15 августа 2025, 14:22 | Обновлено 15 августа 2025, 14:23
65
0
Фабрицио Романо стал амбассадором сервиса для футбольных болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine.Фабрицио Романо

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо стал первым глобальным амбассадором Betway Scores, приложения для отслеживания футбольных результатов от Betway Group.

Партнерство предполагает, что он будет делиться эксклюзивными новостями о трансферах, аналитикой и комментариями напрямую с пользователями приложения.

Романо отметил, что рад сотрудничеству, и представил ключевые функции Betway Scores, завершив выступление своей фирменной фразой «Here We Go!».

Казино Макао показали лучший результат года в июле

По теме:
Казино Макао показали лучший результат года в июле
Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником
Рома сделала шаг к трансферу вингера Ман Юнайтед. Возможна аренда
азарт букмекеры Фабрицио Романо
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Футбол | 15 августа 2025, 13:26 8
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому

Вряд ли Георгий этим летом переедет в Неаполь

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 0
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Букмекеры назвали фаворита ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14.08.2025, 16:31
Букмекеры назвали фаворита ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Букмекеры назвали фаворита ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 14
Бокс
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем