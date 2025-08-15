Лига конференций15 августа 2025, 13:27 |
Шахтер довольно часто встречается в еврокубках с представителями Швейцарии
Встреча с «Серветтом» будет уже не первой в истории «горняков»
В раунде плей-офф Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграет против швейцарского «Серветта».
«Горняки» уже встречались с этой командой в еврокубках, однако это было давно. В 1983 году в Кубке обладателей кубков дважды сильнее был «Шахтер» (1:0, 2:1).
Всего донецкий клуб уже сыграл 13 матчей со швейцарскими командами – 9 побед, 1 ничья, 3 поражения, общая разница голов 27:16.
Матчи Шахтера против команд из Швейцарии в еврокубках
- 1983: КВК, Шахтер – Серветт – 1:0
- 1983: КВК, Серветт – Шахтер – 1:2
- 1996: КИ, Базель – Шахтер – 2:2
- 1998: КУ, Цюрих – Шахтер – 4:0
- 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
- 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
- 2001: ЛЧ, Лугано – Шахтер – 2:1
- 2008: ЛЧ, Базель – Шахтер – 1:2
- 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
- 2016: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:0
- 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер – 2:0 (4:2 – по пенальти)
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
- 2024: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:1
