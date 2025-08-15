Шахтер довольно часто встречается в еврокубках с представителями Швейцарии

В раунде плей-офф Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграет против швейцарского «Серветта».

«Горняки» уже встречались с этой командой в еврокубках, однако это было давно. В 1983 году в Кубке обладателей кубков дважды сильнее был «Шахтер» (1:0, 2:1).

Всего донецкий клуб уже сыграл 13 матчей со швейцарскими командами – 9 побед, 1 ничья, 3 поражения, общая разница голов 27:16.

Матчи Шахтера против команд из Швейцарии в еврокубках