Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ, в котором играет украинец, побьет свой трансферный рекорд
Англия
15 августа 2025, 11:34 |
201
0

Клуб АПЛ, в котором играет украинец, побьет свой трансферный рекорд

Данго Уаттара присоединится к «Брентфорду»

15 августа 2025, 11:34 |
201
0
Клуб АПЛ, в котором играет украинец, побьет свой трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Данго Уаттара

Вингер сборной Буркина-Фасо и «Борнмута» Данго Уаттара станет игроком «Брентфорда». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 23-летний футболист присоединится к «пчелам» за 37 миллионов фунтов + 5 миллионов в качестве бонусов. Этот трансфер станет рекордным для клуба и побьет рекорд Игора Тиаго, который перешел в «Брентфорд» из «Брюгге» за 21 миллион фунтов.

В прошедшем сезоне Данго Уаттара провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых спел отличиться 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В составе «Брентфорда» выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины.

По теме:
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Сделан запрос. Реал и гранды АПЛ интересуются английским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо сменил клуб после более 5 лет в Киеве
Данго Уаттара Брентфорд Борнмут трансферы трансферы АПЛ Егор Ярмолюк Игор Тиаго Брюгге
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Футбол | 15 августа 2025, 10:54 0
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ

Йожеф Сабо удовлетворен развитием украинского защитника

Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 15 августа 2025, 06:20 6
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?

За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 4
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем