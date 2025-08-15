Клуб АПЛ, в котором играет украинец, побьет свой трансферный рекорд

Вингер сборной Буркина-Фасо и «Борнмута» Данго Уаттара станет игроком «Брентфорда». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 23-летний футболист присоединится к «пчелам» за 37 миллионов фунтов + 5 миллионов в качестве бонусов. Этот трансфер станет рекордным для клуба и побьет рекорд Игора Тиаго, который перешел в «Брентфорд» из «Брюгге» за 21 миллион фунтов.

В прошедшем сезоне Данго Уаттара провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых спел отличиться 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В составе «Брентфорда» выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк

