Таллес Коста побил рекорд Алахьяра Сайядманеша

23-летний бразильский хавбек «Полесья» Таллес Коста стал автором самого позднего гола игроков украинских клубов в Лиге конференций. Поразив ворота «Пакша» на 6-й компенсированной минуте встречи, он на одну минуту превзошел рекорд, установленный в ноябре 2021 года иранским форвардом «Зари» Алахьяром Сайядманешем в домашнем поединке луганчан с болгарским ЦСКА.

К слову, среди наших футболистов еще позже забивал в основное время матчей только бразильский хавбек «Шахтера» Тете во встрече горняков с загребским «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов в ноябре 2019 года - на 90+8-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы игроков украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 06.11.2019 ЛЧ ГТ ТЕТЕ Шахтер Динамо З 90+8' 3:3 (г) 07.08.2012 ЛЧ КР3 Браун ИДЕЙЕ Динамо Фейеноорд 90+6' 1:0 (г) 29.10.2020 ЛЕ ГТ Дмитрий ИВАНИСЕНЯ Заря Брага 90+6' 1:2 (д) 24.07.2025 ЛЕ КР2 КЕВИН Шахтер Бешикташ 90+6' 4:2 (г) 14.08.2025 ЛК КР3 ТАЛЛЕС КОСТА Полесье Пакш 90+6' 1:2 (г) 01.10.2019 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН Шахтер Аталанта 90+5' 2:1 (г) 04.11.2021 ЛК ГТ Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря ЦСКА Сф 90+5' 2:0 (д) 28.11.2024 ЛЕ ОТ Владислав КАБАЕВ Динамо Виктория Пл 90+5' 1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.