Таллес Коста побил рекорд Алахьяра Сайядманеша
Хавбек «Полесья» поразил ворота «Пакша» на 90+6-й минуте
23-летний бразильский хавбек «Полесья» Таллес Коста стал автором самого позднего гола игроков украинских клубов в Лиге конференций. Поразив ворота «Пакша» на 6-й компенсированной минуте встречи, он на одну минуту превзошел рекорд, установленный в ноябре 2021 года иранским форвардом «Зари» Алахьяром Сайядманешем в домашнем поединке луганчан с болгарским ЦСКА.
К слову, среди наших футболистов еще позже забивал в основное время матчей только бразильский хавбек «Шахтера» Тете во встрече горняков с загребским «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов в ноябре 2019 года - на 90+8-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы игроков украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
Динамо З
|
90+8'
|
3:3 (г)
|
07.08.2012
|
ЛЧ
|
КР3
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Динамо
|
Фейеноорд
|
90+6'
|
1:0 (г)
|
29.10.2020
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ
|
Заря
|
Брага
|
90+6'
|
1:2 (д)
|
24.07.2025
|
ЛЕ
|
КР2
|
КЕВИН
|
Шахтер
|
Бешикташ
|
90+6'
|
4:2 (г)
|
14.08.2025
|
ЛК
|
КР3
|
ТАЛЛЕС КОСТА
|
Полесье
|
Пакш
|
90+6'
|
1:2 (г)
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
Аталанта
|
90+5'
|
2:1 (г)
|
04.11.2021
|
ЛК
|
ГТ
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
90+5'
|
2:0 (д)
|
28.11.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Владислав КАБАЕВ
|
Динамо
|
Виктория Пл
|
90+5'
|
1:2 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конфликт между Забарными и Сафоновыми набирает оборотов
Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы