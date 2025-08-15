Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таллес Коста побил рекорд Алахьяра Сайядманеша
Лига конференций
15 августа 2025, 10:21 | Обновлено 15 августа 2025, 10:51
Таллес Коста побил рекорд Алахьяра Сайядманеша

Хавбек «Полесья» поразил ворота «Пакша» на 90+6-й минуте

ФК Полесье. Таллес Коста

23-летний бразильский хавбек «Полесья» Таллес Коста стал автором самого позднего гола игроков украинских клубов в Лиге конференций. Поразив ворота «Пакша» на 6-й компенсированной минуте встречи, он на одну минуту превзошел рекорд, установленный в ноябре 2021 года иранским форвардом «Зари» Алахьяром Сайядманешем в домашнем поединке луганчан с болгарским ЦСКА.

К слову, среди наших футболистов еще позже забивал в основное время матчей только бразильский хавбек «Шахтера» Тете во встрече горняков с загребским «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов в ноябре 2019 года - на 90+8-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы игроков украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

ТЕТЕ

Шахтер

Динамо З

90+8'

3:3 (г)

07.08.2012

ЛЧ

КР3

Браун ИДЕЙЕ

Динамо

Фейеноорд

90+6'

1:0 (г)

29.10.2020

ЛЕ

ГТ

Дмитрий ИВАНИСЕНЯ

Заря

Брага

90+6'

1:2 (д)

24.07.2025

ЛЕ

КР2

КЕВИН

Шахтер

Бешикташ

90+6'

4:2 (г)

14.08.2025

ЛК

КР3

ТАЛЛЕС КОСТА

Полесье

Пакш

90+6'

1:2 (г)

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Аталанта

90+5'

2:1 (г)

04.11.2021

ЛК

ГТ

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

ЦСКА Сф

90+5'

2:0 (д)

28.11.2024

ЛЕ

ОТ

Владислав КАБАЕВ

Динамо

Виктория Пл

90+5'

1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

цифры и факты Полесье Житомир Лига конференций Таллес Коста
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
