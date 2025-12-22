Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Этот мусор хотели засунуть в Полесье. Маркевич назвал разочарование в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 20:28 |
1039
0

Этот мусор хотели засунуть в Полесье. Маркевич назвал разочарование в УПЛ

Тренер выделил «Карпаты» и «Александрию»

22 декабря 2025, 20:28 |
1039
0
Этот мусор хотели засунуть в Полесье. Маркевич назвал разочарование в УПЛ
УАЛ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главное разочарование первой части сезона УПЛ.

«Главная команда-разочарование? У меня их две. По «Александрии», в принципе, все понятно. Команду покинул весь тренерский штаб, ушло много ключевых исполнителей, пришел новый неопытный наставник, поэтому такой результат где-то стоило ожидать. Просто после серебряных медалей прошлого чемпионата сейчас находиться на предпоследнем месте как-то несолидно.

А вот что касается «Карпат»... в прошлом году подписали много иностранцев. Потом этот «мусор», извините за выражение, хотели засунуть в «Полесье», когда командой руководил Имад Ашур. Но хорошо, что заблаговременно этим махинациям помешал президент житомирского клуба Геннадий Буткевич. Поэтому снова вернулись в «Карпаты». Как я уже сказал, в этом замешан Корниенко, Глеб Платов, а идейным вдохновителем всех этих схем был генеральный директор клуба Андрей Русол. Единственный футболист, кого можно назвать более-менее квалифицированным во всей этой компании, это Бруниньо», – сказал Маркевич.

По теме:
«Оно сразу видно». Поворознюк жестко прошелся по игрокам Динамо
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Понимали, что нужно ценить жизнь и быть одним целым»
Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную
Мирон Маркевич Полесье Житомир Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Футбол | 22 декабря 2025, 13:37 16
Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах

Авторитетный украинский наставник обратился к президенту клуба

Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Футбол | 22 декабря 2025, 19:29 0
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь

Киевляне не рассчитывают на Бленуце

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22.12.2025, 07:53
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22.12.2025, 08:23
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 37
Футбол
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем