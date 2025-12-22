Этот мусор хотели засунуть в Полесье. Маркевич назвал разочарование в УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главное разочарование первой части сезона УПЛ.

«Главная команда-разочарование? У меня их две. По «Александрии», в принципе, все понятно. Команду покинул весь тренерский штаб, ушло много ключевых исполнителей, пришел новый неопытный наставник, поэтому такой результат где-то стоило ожидать. Просто после серебряных медалей прошлого чемпионата сейчас находиться на предпоследнем месте как-то несолидно.

А вот что касается «Карпат»... в прошлом году подписали много иностранцев. Потом этот «мусор», извините за выражение, хотели засунуть в «Полесье», когда командой руководил Имад Ашур. Но хорошо, что заблаговременно этим махинациям помешал президент житомирского клуба Геннадий Буткевич. Поэтому снова вернулись в «Карпаты». Как я уже сказал, в этом замешан Корниенко, Глеб Платов, а идейным вдохновителем всех этих схем был генеральный директор клуба Андрей Русол. Единственный футболист, кого можно назвать более-менее квалифицированным во всей этой компании, это Бруниньо», – сказал Маркевич.