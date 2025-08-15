Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Лига Европы
15 августа 2025, 05:38
Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера

Бартоломей Драговски поделился эмоциями после ответного матча Q3 Лиги Европы

Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартоломей Драговски

Польский голкипер греческого Панатинаикоса Бартоломей Драговский высказался после ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (0:0, пен. 3:4):

О том, чувствует ли он себя героем: «Нет, это командная работа. Мы все обороняемся вместе, задача не только вратаря – не пропускать голы. Мы играли в свою игру и не смогли забить, но очень важно, что мы в итоге прошли дальше».

Об объятиях с тренером вратарей после пенальти: «Я обращался к обоим тренерам вратарей. Мне нужно было сделать сейв, но именно они говорили мне, что делать и как стоять. Я им обоим очень благодарен».

На вопрос о том, «возродился» ли он в это матче: «Я работаю каждый день, и бывают моменты, когда все идет хорошо, но бывают и моменты, когда все идет не так гладко. Я как будто застрял, но не прекращаю работать и тренироваться. Это правильный путь, и я показываю его на поле».

Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)

