Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Бартоломей Драговски поделился эмоциями после ответного матча Q3 Лиги Европы
Польский голкипер греческого Панатинаикоса Бартоломей Драговский высказался после ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (0:0, пен. 3:4):
О том, чувствует ли он себя героем: «Нет, это командная работа. Мы все обороняемся вместе, задача не только вратаря – не пропускать голы. Мы играли в свою игру и не смогли забить, но очень важно, что мы в итоге прошли дальше».
Об объятиях с тренером вратарей после пенальти: «Я обращался к обоим тренерам вратарей. Мне нужно было сделать сейв, но именно они говорили мне, что делать и как стоять. Я им обоим очень благодарен».
На вопрос о том, «возродился» ли он в это матче: «Я работаю каждый день, и бывают моменты, когда все идет хорошо, но бывают и моменты, когда все идет не так гладко. Я как будто застрял, но не прекращаю работать и тренироваться. Это правильный путь, и я показываю его на поле».
Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий Ермаков и Ко в ответном матче уступили польской команде 0:2 в Q3 еврокубка
За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом