ФОТО. Старший сын Бекхэма поругался с родителями из-за своей жены

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили третью годовщину свадьбы обновлением клятв.

Церемонию вел отец невесты Нельсон Пельтц, на фото присутствовали только члены ее семьи.

Отсутствие семьи Бекхэмов подтвердило глубокий конфликт с Бруклином.

Никола была в переделанном платье своей матери 1985 года, из-за которого на первой свадьбе произошла ссора со свекровью.

«Обновление клятв? Да вы женаты 5 минут», – возмутился один из комментаторов.

Другой добавил: «Люди, которые постоянно показывают, как они любят друг друга и счастливы, обычно такими не являются».