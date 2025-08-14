ФОТО. Старший сын Бекхэма поругался с родителями из-за своей жены
Бруклин Бекхэм изолируется от семьи
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили третью годовщину свадьбы обновлением клятв.
Церемонию вел отец невесты Нельсон Пельтц, на фото присутствовали только члены ее семьи.
Отсутствие семьи Бекхэмов подтвердило глубокий конфликт с Бруклином.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Никола была в переделанном платье своей матери 1985 года, из-за которого на первой свадьбе произошла ссора со свекровью.
«Обновление клятв? Да вы женаты 5 минут», – возмутился один из комментаторов.
Другой добавил: «Люди, которые постоянно показывают, как они любят друг друга и счастливы, обычно такими не являются».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Александра проблемы со здоровьем
14 августа в 21:00 горняки начнут ответную игру против греческого клуба в отборе еврокубка