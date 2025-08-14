Вместо Кевина. Фулхэм переключился на форварда Манчестер Юнайтед

22-летний датский форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд может стать игроком «Фулхэма».

Об этом информирует издание Daily Mail.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим уже призвал игрока искать новый клуб, ведь сообщил, что не рассчитывает на футболиста.

«Фулхэм» сначала планирует провести переговоры с самим игроком, чтобы узнать заинтересован ли он в трансфере.

Затем руководство лондонского клуба будет решать вопросы с клубом.

В прошлом сезоне Хойлунд сыграл 32 матча в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 4 мяча.