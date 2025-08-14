Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 августа 2025, 09:55 | Обновлено 14 августа 2025, 09:56
Не рассчитывают. Ман Юнайтед указал на дверь многомиллионному игроку

Расмус Хойлунд активно общается с «Миланом» о переходе

Не рассчитывают. Ман Юнайтед указал на дверь многомиллионному игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с 22-летним датским нападающим Расмусом Хойлунд.

По информации инсайдера Николо Скиры, молодой футболист не входит в планы клуба. «Дьяволы» позволили Расмусу покинуть команду в ближайшее время.

Среди претендентов на игрока присутствует итальянский «Милан», который начал переговоры об аренде Хёйлунна за пять миллионов евро с опцией выкупа контракта за 40 миллионов.

Итальянский клуб подготовил для Расмуса контракт до лета 2030 года с зарплатой в пять миллионов евро в год.

За два года в Англии Хойлунд провёл 95 матчей, в которых отдал шесть голевых передач и забил 26 мячей.

Милан Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Расмус Хойлунд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
