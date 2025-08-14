Не рассчитывают. Ман Юнайтед указал на дверь многомиллионному игроку

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с 22-летним датским нападающим Расмусом Хойлунд.

По информации инсайдера Николо Скиры, молодой футболист не входит в планы клуба. «Дьяволы» позволили Расмусу покинуть команду в ближайшее время.

Среди претендентов на игрока присутствует итальянский «Милан», который начал переговоры об аренде Хёйлунна за пять миллионов евро с опцией выкупа контракта за 40 миллионов.

Итальянский клуб подготовил для Расмуса контракт до лета 2030 года с зарплатой в пять миллионов евро в год.

За два года в Англии Хойлунд провёл 95 матчей, в которых отдал шесть голевых передач и забил 26 мячей.