14 августа 2025, 09:10
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб

Андреем активно интересуется «Фенербахче»

Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Турецкий «Фенербахче» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, титулованный клуб Суперлиги уже сделал предложение 26-летнему футболисту, и он теперь заинтересован в смене команды, ведь главный тренер Жозе Моуриньо пообещал дать ему игровую практику.

Отмечается, что в руководстве королевского клуба озадачены возможным уходом украинца, ведь не рассчитывали, что им придется искать замену Андрею.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

