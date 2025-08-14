Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб

Турецкий «Фенербахче» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, титулованный клуб Суперлиги уже сделал предложение 26-летнему футболисту, и он теперь заинтересован в смене команды, ведь главный тренер Жозе Моуриньо пообещал дать ему игровую практику.

Отмечается, что в руководстве королевского клуба озадачены возможным уходом украинца, ведь не рассчитывали, что им придется искать замену Андрею.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.