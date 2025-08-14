Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом
Лига Европы
14 августа 2025, 20:10 |
167
0

ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

Готовы к бою: 14 августа в 21:00 горняки начнут ответную игру третьего круга отбора еврокубка

14 августа 2025, 20:10 |
167
0
ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом
ФК Шахтер

14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи пресс-служба горняков поделилась видео с раздевалки команды.

Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в четвертый круг отбора к Лиге конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).

ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

По теме:
Вместо Кевина. Фулхэм переключился на форварда Манчестер Юнайтед
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
видео раздевалки Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Футбол | 14 августа 2025, 19:10 0
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом

Марко Силва требует усиление состава

Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13 августа 2025, 22:19 16
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью

История из украинского футбола стала виральной в английских медиа

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13.08.2025, 20:51
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Футбол | 14.08.2025, 11:59
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14.08.2025, 08:11
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 27
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем