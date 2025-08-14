14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи пресс-служба горняков поделилась видео с раздевалки команды.

Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в четвертый круг отбора к Лиге конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).

ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом