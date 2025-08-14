ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом
Готовы к бою: 14 августа в 21:00 горняки начнут ответную игру третьего круга отбора еврокубка
14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.
Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Перед стартом встречи пресс-служба горняков поделилась видео с раздевалки команды.
Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в четвертый круг отбора к Лиге конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).
✨ Вечір Ліги Європи 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 14, 2025
👌 Усе готово в Кракові 🇵🇱
⚒️ «Шахтар» 🆚 «Панатінаїкос» ☘️#Shakhtar | #UEL #ШахтарПанатінаїкос pic.twitter.com/NyQ5nccZU7
