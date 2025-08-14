14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Горняки уже прибыли на арену. Соответствующими фото поделилась пресс-служба клуба.

Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0. Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса