Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
Лига Европы
14 августа 2025, 20:04
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса

14 августа горняки проведут ответный матч Q3 Лиги Европы 2025/26

14 августа 2025, 20:04
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
ФК Шахтер

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки уже прибыли на арену. Соответствующими фото поделилась пресс-служба клуба.

Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0. Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса

Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
