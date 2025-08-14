ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
14 августа горняки проведут ответный матч Q3 Лиги Европы 2025/26
14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки уже прибыли на арену. Соответствующими фото поделилась пресс-служба клуба.
Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0. Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом
14 августа в 20:00 в Венгрии пройдет матч Q3 Лиги конференций