Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Битва приближается. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры
Лига Европы
14 августа 2025, 19:21 |
495
0

ФОТО. Битва приближается. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры

14 августа горняки проведут ответный матч Q3 Лиги Европы против Панатинаикоса

14 августа 2025, 19:21 |
495
0
ФОТО. Битва приближается. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры
ФК Шахтер

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры пресс-служба горняков поделилась фотографиями Кракова.

Первый матч между Панатинаикосом и Шахтером завершился со счетом 0:0. Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в четвертый круг отбора к Лиге конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).

ФОТО. Битва приближается. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры

По теме:
Вместо Кевина. Фулхэм переключился на форварда Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос фото Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Футбол | 14 августа 2025, 11:59 10
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги

Расставили все команды по местам в таблице. Кто на вершине?

Двухкратный победитель Лиги чемпионов нацелился на звезду сборной Украины
Футбол | 14 августа 2025, 19:01 2
Двухкратный победитель Лиги чемпионов нацелился на звезду сборной Украины
Двухкратный победитель Лиги чемпионов нацелился на звезду сборной Украины

Георгий Судаков привлекает внимание «Бенфики»

Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Футбол | 13.08.2025, 21:27
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13.08.2025, 22:19
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем