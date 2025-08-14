Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер победит, а в Пакше будет ничья»
Лига Европы
14 августа 2025, 19:30 |
Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер победит, а в Пакше будет ничья»

Экс-игрок сборной Украины – о выступлениях «Шахтера» и «Полесья» в ответных матчах

Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер победит, а в Пакше будет ничья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы украинских команд в сегодняшних ответных матчах пробиться в следующий раунд еврокубков.

«После первых поединков на международной арене многие эксперты начали называть «Шахтер» нынешнего образца тренерской командой Арды Турана. И, действительно, под руководством турецкого специалиста «горняки» стараются все делать быстрее, стали активнее действовать на флангах, используют вертикальные передачи для поиска свободных зон между линиями. Это производило впечатление. Но сегодня Турану в противостоянии с «Панатинаикосом» придется столкнуться с кадровыми проблемами и очень многое будет зависеть от его тренерского таланта. Ведь по разным причинам «горняки» не смогут задействовать лидеров – Георгия Судакова, Кевина, Эгиналду, особенно это скажется на атакующем потенциале. Вот почему важно не ошибиться с выбором «наконечника», потому что я не думаю, что в «Шахтере» будут какие-то изменения в тактических построениях. Склоняюсь к тому, что за завершение атак будет отвечать Элиас, хотя, конечно, ему без помощи партнеров не обойтись. Убежден, что совместными усилиями они в Кракове на свой гол наиграют. Следует учесть, что «Панатинаикос» – команда организованная. Будет немало единоборств и немного забитых мячей. Мой прогноз: 1:0 – в пользу «Шахтера», что позволит ему пробиться в следующий раунд Лиги Европы.

Что касается «Полесья», то оно в первом матче с «Пакшом» в Прешове умело чередовало позиционные атаки с контратаками и, сложилось впечатление, что венгры так и не определились, откуда ждать опасности. На мой взгляд, комфортное преимущество в счете – 3:0 не заставит житомирскую команду действовать с открытым забралом, все же, «горожане» в Словакии также иногда проводили грозные атаки, поэтому следует быть начеку. Как по мне, в Пакше все завершится ничьей – 1:1, и «Полесье» в следующем раунде Лиги конференций будет ждать серьезный оппонент – итальянская «Фиорентина».

Ранее Владимир Микитин дал прогнозы на еврокубковые матчи «Шахтера» и «Полесья».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
