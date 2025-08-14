Два украинца вошли в символическую сборную 5-го тура чемпионата Румынии

Украинские футболисты Александр Романчук и Дмитрий Поспелов вошли в символическую сборную 5-го тура чемпионата Румынии.

Защитник клуба Университатя Крайова Александр Романчук забил супергол издалека в ворота клуба Германштадт (1:0) и получил оценку 8.4 от веб-портала SofaScore.

Защитник клуба УТА Арад Дмитрий Поспелов провел победный мяч в ворота команды Фарул Констанца (2:1), его игра оценена в 9.1.

Украинские футболисты включены в 11 лучших игроков уик-энда в Румынии.

Символическая сборная 5-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)