Два украинца вошли в символическую сборную 5-го тура чемпионата Румынии
Александр Романчук забил супергол, Дмитрий Поспелов также отличился
Украинские футболисты Александр Романчук и Дмитрий Поспелов вошли в символическую сборную 5-го тура чемпионата Румынии.
Защитник клуба Университатя Крайова Александр Романчук забил супергол издалека в ворота клуба Германштадт (1:0) и получил оценку 8.4 от веб-портала SofaScore.
Защитник клуба УТА Арад Дмитрий Поспелов провел победный мяч в ворота команды Фарул Констанца (2:1), его игра оценена в 9.1.
Украинские футболисты включены в 11 лучших игроков уик-энда в Румынии.
Символическая сборная 5-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)
