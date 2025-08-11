ВИДЕО. Косплей на Ракицкого. Украинец положил шедевр в чемпионате Румынии

10 августа в матче 5-го тура чемпионата Румынии «Университет Крайова» встречалась с «Германштадтом».

В составе хозяев поля в основном составе вышел украинский защитник Александр Романчук, в итоге решивший судьбу победителя.

На 31-й минуте Романчук получил пас от партнера и отважился на удар с дальней дистанции. Голкиперы о таких ударах говорят: они не берутся.

После удара Александра «сфера» влетела в девятку.

Остальные игры игроки «Университате» пытались увеличить преимущество, но не получилось. В итоге – минимальная победа.

После пяти матчей «Университет Крайова» занимает первое место в чемпионате.

Чемпионат Румынии 5-й тур

Университет Крайова – Греманнштадт – 1:0

Гол: Романчук, 22

Видео голов и обзор матча

Турнирное положение