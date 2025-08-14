Забарный без слов отреагировал на триумф ПСЖ в Суперкубке УЕФА

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Украинский защитник парижан Илья Забарный без слов отреагировал на безумный триумф своей новой команды. Илья опубликовал stories в Instagram, где совершил репост триумфальной публикации ПСЖ.

Отметим, что без медали украинец не остался – защитник парижан Маркиньос отдал Забарному свою медаль прямо на церемонии награждения. Этот момент попал на камеру. Илью это очень рассмешило.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.