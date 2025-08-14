Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный без слов отреагировал на триумф ПСЖ в Суперкубке УЕФА
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 13:13
Забарный без слов отреагировал на триумф ПСЖ в Суперкубке УЕФА

Илья опубликовал пост в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Украинский защитник парижан Илья Забарный без слов отреагировал на безумный триумф своей новой команды. Илья опубликовал stories в Instagram, где совершил репост триумфальной публикации ПСЖ.

Отметим, что без медали украинец не остался – защитник парижан Маркиньос отдал Забарному свою медаль прямо на церемонии награждения. Этот момент попал на камеру. Илью это очень рассмешило.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
