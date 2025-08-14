ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Популярные статистические порталы Sofascore и WhoScored выставили свои оценки футболистам после невероятного матча за Суперкубок УЕФА.

По версии порталов, лучшим игроком этого матча стал звездный французский вингер Усман Дембеле, отличившийся ассистом во встрече – 9.2 и 7.6 соответственно.

Футболист ПСЖ отдал 1 ассист и 93% точных передач, имел успех в трех удачных обводках и сделал 60 касаний мяча. А также Дембеле реализовал пенальти по истечении основного времени.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

У кого 9.2? Стал известен лучший игрок Суперкубка УЕФА