  У кого 9.2? Стал известен лучший игрок Суперкубка УЕФА
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 05:29
У кого 9.2? Стал известен лучший игрок Суперкубка УЕФА

Популярные статистические порталы Sofascore и WhoScored выставили свои оценки

Getty Images/Global Images Ukraine.

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Популярные статистические порталы Sofascore и WhoScored выставили свои оценки футболистам после невероятного матча за Суперкубок УЕФА.

По версии порталов, лучшим игроком этого матча стал звездный французский вингер Усман Дембеле, отличившийся ассистом во встрече – 9.2 и 7.6 соответственно.

Футболист ПСЖ отдал 1 ассист и 93% точных передач, имел успех в трех удачных обводках и сделал 60 касаний мяча. А также Дембеле реализовал пенальти по истечении основного времени.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

Герой матча за Суперкубок УЕФА определился со своим будущим в ПСЖ
Защитник Тоттенхэма: «Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо играли»
Голкипер Тоттенхэма: «Это обидное поражение, которое очень тяжело принять»
