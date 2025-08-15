Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как ПСЖ встретил Забарного. Где был тогда Сафонов?
Франция
15 августа 2025, 04:00 |
25
0

ВИДЕО. Как ПСЖ встретил Забарного. Где был тогда Сафонов?

Илья стал игроком парижан

15 августа 2025, 04:00 |
25
0
ВИДЕО. Как ПСЖ встретил Забарного. Где был тогда Сафонов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Перед началом тренировки игроки «ПСЖ» устроили Илье и новичку Шевалье приветственный коридор.

Интересно, что когда приветствовали Забарного, российский вратарь Матвей Сафонов отсутствовал среди игроков ПСЖ, но появился, когда приветствовали Шевалье.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

По теме:
Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ФОТО. Гордость! Сильные слова жены Забарного после трансфера мужа
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком до 23 лет в истории футбола
Илья Забарный ПСЖ видео Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Люка Шевалье
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14 августа 2025, 08:05 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос

Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 14 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Вильярреал – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.08.2025, 02:59
Вильярреал – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем