ВИДЕО. Как ПСЖ встретил Забарного. Где был тогда Сафонов?
Илья стал игроком парижан
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
Перед началом тренировки игроки «ПСЖ» устроили Илье и новичку Шевалье приветственный коридор.
Интересно, что когда приветствовали Забарного, российский вратарь Матвей Сафонов отсутствовал среди игроков ПСЖ, но появился, когда приветствовали Шевалье.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
