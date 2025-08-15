ВИДЕО. Как ПСЖ встретил Забарного. Где был тогда Сафонов?

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Перед началом тренировки игроки «ПСЖ» устроили Илье и новичку Шевалье приветственный коридор.

Интересно, что когда приветствовали Забарного, российский вратарь Матвей Сафонов отсутствовал среди игроков ПСЖ, но появился, когда приветствовали Шевалье.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».