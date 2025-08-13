Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 19:23 | Обновлено 13 августа 2025, 19:24
ПСЖ и Тоттенхэм начнут матч 13 августа в 22:00 по киевскому времени.

Кто выиграет суперкубок УЕФА? Букмекеры назвали фаворита матча
Колаж Sport.ua

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют ПСЖ (Франция) и «Тоттенхэм» (Англия).

Команды выйдут на поле «Стадио Фриули» в городе Удине в Италии. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу. Специалисты уверены, что подопечные Луиса Энрике будут фаворитами.

  • ПСЖ – 1,44
  • Ничья – 4,95
  • «Тоттенхэм» – 6,90

Букмекеры уверены, что французский коллектив одержит победу в основное время, и на это ставят – 1,22.

Кроме того, букмекеры прогнозируют, что ПСЖ забьет первым в этом матче. Коэффициент – 1,40.

