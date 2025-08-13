Суперкубок УЕФА13 августа 2025, 19:23 | Обновлено 13 августа 2025, 19:24
460
0
Кто выиграет суперкубок УЕФА? Букмекеры назвали фаворита матча
ПСЖ и Тоттенхэм начнут матч 13 августа в 22:00 по киевскому времени.
13 августа 2025, 19:23 | Обновлено 13 августа 2025, 19:24
460
0
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют ПСЖ (Франция) и «Тоттенхэм» (Англия).
Команды выйдут на поле «Стадио Фриули» в городе Удине в Италии. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
В преддверии этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу. Специалисты уверены, что подопечные Луиса Энрике будут фаворитами.
- ПСЖ – 1,44
- Ничья – 4,95
- «Тоттенхэм» – 6,90
Букмекеры уверены, что французский коллектив одержит победу в основное время, и на это ставят – 1,22.
Кроме того, букмекеры прогнозируют, что ПСЖ забьет первым в этом матче. Коэффициент – 1,40.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Промоутер – о бое Пол – Джошуа
Футбол | 13 августа 2025, 19:20 2
Лунин заинтересовал «Фенербахче»
Футбол | 13.08.2025, 09:57
Футбол | 12.08.2025, 23:22
Футбол | 13.08.2025, 17:07
Комментарии 0
Популярные новости
12.08.2025, 09:12 15
12.08.2025, 20:23 5
12.08.2025, 00:35 3
12.08.2025, 21:57 383
Бокс
12.08.2025, 21:59 45
12.08.2025, 05:44 8
12.08.2025, 11:01 125