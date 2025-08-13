Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Экс-игрок сборной Украины: «Трансфер Забарного в ПСЖ? Это машина...»

Евгений Левченко верит в успех Ильи Забарного в ПСЖ

Экс-игрок сборной Украины: «Трансфер Забарного в ПСЖ? Это машина...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал трансфер Илья Забарного, который официально перебрался в расположение французского ПСЖ.

– Какое у вас впечатление от перехода Ильи Забарного в «ПСЖ»? Какие ожидания?

– Прежде всего, я очень рад, что Забарный переходит в такой крутой клуб. Будем говорить прямо, это команда, которая будет играть в современный футбол. Круто, что Забарный прошел по всем ступеням современного футбола: «Динамо», в «Борнмуте» заиграл, показал, что он может, и теперь топовый трансфер. Он очень важен и для него и для всего украинского футбола.

Мы понимаем, что после недостаточно удачного трансфера Мудрика, многих ребят, которые высоко прыгают, но потом не держатся там, мне кажется, что трансфер Забарного – важное событие для нашего футбола. Поэтому я очень рад, я уверен, что у него все будет хорошо, и мне кажется, что все тренеры и игроки надеются, что он будет играть на таком уровне.

Мы всегда говорили, что Забарный – это такая машина, которая в нашем футболе сейчас смотрится очень современно. Это круто, что он проделал такой путь.

– Сейчас у «ПСЖ» в составе сразу пять центральных защитников. Что ждет Забарного в ближайшее время: он будет основным или сначала резервистом?

– Это трудно сказать. Я думаю, ему дадут немного времени, чтобы он адаптировался. Но мне кажется, что поиграв в АПЛ, ты понимаешь какие требования к тебе есть. Поэтому, я думаю, что для Забарного это не будет шоковым шагом вперед. Я думаю, что в чемпионате у него будет все хорошо. Откровенно, в чемпионате ПСЖ выглядит очень уверенно. Очень круто, что у него есть и такой тренер, и такие партнеры, как Маркиньос и Бералдо. Это очень крутой подбор игроков.

А будет ли он постоянно играть или нет – это зависит от него. У него есть все качества современного футболиста. Он еще молод, ему всего 22 года, физически очень сильный игрок. И мне кажется, что у ПСЖ не все так хорошо в защите. Забарный будет очень полезен сейчас этой команде.

– Вот часть болельщиков, экспертов говорят, что Забарный перешел в более слабый, менее конкурентный чемпионат по более сильному. Повлияет ли это как-то на его развитие как футболиста, или это просто тезис, не имеющий ничего общего с реальностью?

– Я бы не сказал, что это шаг назад. Мы знаем, что чемпионат Франции не лучше чемпионата Англии, это да. Но мне кажется, что Забарный перешел и потому, что хочет играть в команде, которая борется за самые высокие награды. Да, АПЛ – гораздо лучший чемпионат, если посмотреть на команды, которые там играют.

Лига 1 имеет достаточно борющихся команд. Но мы понимаем, что ПСЖ – отдельная сила чемпионата. Я смотрел, как там играл Мемфис Депай – мне казалось, что для него этот чемпионат недостаточно силен. Это физический чемпионат, здесь нужно много бегать. Но если сравнить с АПЛ, то она все же лучше, – сказал Левченко.

По теме:
Суперкубок УЕФА: ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за евротрофей
Известны планы Сафонова в ПСЖ после подписания Забарного и ухода Доннаруммы
«Забарный был обречен...». Экс-защитник сборной Украины о трансфере
Илья Забарный Евгений Левченко ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
