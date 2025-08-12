ШАРАН: «Забарный в ПСЖ? Это очень большой прогресс для Украины»

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил трансфер украинского защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ».

– Владимир Богданович, какие у вас эмоции от того, что Илья Забарный перешел в «ПСЖ»?

– Скажем так, немного затянулось. Переход мог состояться раньше. Но я считаю, что это справедливо в том плане, что Илья очень прибавил однозначно. И он заслуживает того, чтобы повыситься, а также проверить свой уровень в команде, которая стала победителем Лиги чемпионов. Он заслуживает проверить свой уровень в лучшей команде Европы!

– Цена трансфера Ильи из «Борнмута» составила 67 миллионов евро! Как для защитника, это очень классный уровень?

– Я считаю, да, конечно. «Ливерпуль» в 2018 году купил Ван Дейка примерно за 85 миллионов евро! И тогда считалось, что на центрального защитника такая цена! Но Клопп тогда сказал, что ему нужен этот игрок. И Ван Дейк действительно оправдал эти затраты. И сейчас цены действительно выросли, но 67 миллионов евро за центрального защитника считается высокой ценой однозначно. Поэтому можно сказать, что высоко оценили игру Забарного. Тем более, что он молод и перспективен. У него еще все впереди. И опыта он наберется еще больше. Я думаю, что он будет прогрессировать в «ПСЖ» однозначно. А для этого нужно играть! Ему сначала нужно будет втянуться в новый коллектив. Но все равно люди, которые тратят такие деньги, знают, что они делают. Потому что они надеются на Илью.

– И с таким клубом можно много титулов выиграть!

– Да! Конечно. Для украинского игрока это очень большой прогресс. Это очень большой прогресс также для всей Украины!