Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАРАН: «Забарный в ПСЖ? Это очень большой прогресс для Украины»
Франция
12 августа 2025, 20:14 |
433
1

ШАРАН: «Забарный в ПСЖ? Это очень большой прогресс для Украины»

Известный украинский тренер высказался о трансфере украинца

12 августа 2025, 20:14 |
433
1
ШАРАН: «Забарный в ПСЖ? Это очень большой прогресс для Украины»
ФК ПСЖ. Илья Забарный

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил трансфер украинского защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ».

– Владимир Богданович, какие у вас эмоции от того, что Илья Забарный перешел в «ПСЖ»?

– Скажем так, немного затянулось. Переход мог состояться раньше. Но я считаю, что это справедливо в том плане, что Илья очень прибавил однозначно. И он заслуживает того, чтобы повыситься, а также проверить свой уровень в команде, которая стала победителем Лиги чемпионов. Он заслуживает проверить свой уровень в лучшей команде Европы!

– Цена трансфера Ильи из «Борнмута» составила 67 миллионов евро! Как для защитника, это очень классный уровень?

– Я считаю, да, конечно. «Ливерпуль» в 2018 году купил Ван Дейка примерно за 85 миллионов евро! И тогда считалось, что на центрального защитника такая цена! Но Клопп тогда сказал, что ему нужен этот игрок. И Ван Дейк действительно оправдал эти затраты. И сейчас цены действительно выросли, но 67 миллионов евро за центрального защитника считается высокой ценой однозначно. Поэтому можно сказать, что высоко оценили игру Забарного. Тем более, что он молод и перспективен. У него еще все впереди. И опыта он наберется еще больше. Я думаю, что он будет прогрессировать в «ПСЖ» однозначно. А для этого нужно играть! Ему сначала нужно будет втянуться в новый коллектив. Но все равно люди, которые тратят такие деньги, знают, что они делают. Потому что они надеются на Илью.

– И с таким клубом можно много титулов выиграть!

– Да! Конечно. Для украинского игрока это очень большой прогресс. Это очень большой прогресс также для всей Украины!

По теме:
Ливерпуль готовит снова чемодан денег. К чемпионам перейдет игрок Пармы
ОФИЦИАЛЬНО. Комо усилилось чемпионом Европы и двукратным обладателем ЛЧ
По понятной причине: Забарный подписался на всех игроков ПСЖ, кроме одного
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Владимир Шаран
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса
Футбол | 12 августа 2025, 20:09 1
ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса
ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса

Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча

Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12 августа 2025, 08:42 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»

Британец – о Джареде Андерсоне

Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Футбол | 12.08.2025, 19:23
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
era
який прогрес..про що ти говориш?Лігу 1 ніхто не дивиться..там рівень футболу чуть вищий чим в УПЛ...АПЛ на голову вище..Той же Бормут..А песеже наступній трофей візьме через років 20
Ответить
0
Популярные новости
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 11
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем