Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году
В третьем раунде американского Мастерса Карлос одолел Хамада Меджедовича
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании вышел в 1/8 финала хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.
В третьем раунде испанец в двух сетах переиграл представителя Сербии Хамада Меджедовича (АТР 72) за 1 час и 35 минут.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала
Хамад Меджедович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 4:6
Это была первая встреча соперников.
Карлитос одержал 50-ю победу в 2025 году. Алькарас четвертый сезон подряд выигрывает такое количество матчей:
- 2022: 57–13
- 2023: 65–12
- 2024: 54–13
- 2025: 50–6
Следующим соперником испанца будет Лука Нарди из Италии, который в третьем круге прошел Якуба Меншика (чех снялся во втором сете). На старте Мастерса Карлоса справился с Дамиром Джумхуром.
