  Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году
ATP
13 августа 2025, 01:14
В третьем раунде американского Мастерса Карлос одолел Хамада Меджедовича

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании вышел в 1/8 финала хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде испанец в двух сетах переиграл представителя Сербии Хамада Меджедовича (АТР 72) за 1 час и 35 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Хамад Меджедович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 4:6

Это была первая встреча соперников.

Карлитос одержал 50-ю победу в 2025 году. Алькарас четвертый сезон подряд выигрывает такое количество матчей:

  • 2022: 57–13
  • 2023: 65–12
  • 2024: 54–13
  • 2025: 50–6

Следующим соперником испанца будет Лука Нарди из Италии, который в третьем круге прошел Якуба Меншика (чех снялся во втором сете). На старте Мастерса Карлоса справился с Дамиром Джумхуром.

