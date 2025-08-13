Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании вышел в 1/8 финала хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде испанец в двух сетах переиграл представителя Сербии Хамада Меджедовича (АТР 72) за 1 час и 35 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Хамад Меджедович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 4:6

Это была первая встреча соперников.

Карлитос одержал 50-ю победу в 2025 году. Алькарас четвертый сезон подряд выигрывает такое количество матчей:

2022: 57–13

2023: 65–12

2024: 54–13

2025: 50–6

Следующим соперником испанца будет Лука Нарди из Италии, который в третьем круге прошел Якуба Меншика (чех снялся во втором сете). На старте Мастерса Карлоса справился с Дамиром Джумхуром.