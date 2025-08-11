Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу
11 августа 2025, 00:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде испанец в трех сетах переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (АТР 56) за 1 час и 31 минуту.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 6:2, 3:6

Алькарас и Джумхур провели третье очное противостояние, в частности второе в 2025 году. В 1/16 финала Ролан Гаррос Карлос также отдал одну партию Дамира и победил в четырех сетах.

Следующим соперником Алькараса будет победитель матча Таллон Грикспор – Хамад Меджедович.

Карлос в пятый раз выступает на Мастерсе в Цинциннати. Его лучшим результатом является финал в 2023 году, в котором он уступил Новаку Джоковичу.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Алькарас (теннисист) Дамир Джумхур ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
