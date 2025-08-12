Сколько у Рамоса? Список лидеров XXI века по количеству полученных карточек
Испанский защитник расположился на самой вершине списка
Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос является лидером XXI века по количеству полученных карточек – 302 (30 красных, 272 желтых) в 1014 матчах.
На второй позиции оказался бразильский полузащитник «Палмейрас» Фелипе Мело, который в 776 матчах получил 280 карточек (25 красных, 255 желтых). Интересно, что именно Мело чаще всех в списке получает наказания – в среднем 0,36 карточки за игру.
Топ-3 рейтинга замыкает чилийский хавбек «Коло-Коло» Артуро Видаль (883 матча, 257 карточек: 15 красных, 242 желтых).
В пятерку лидеров также вошли бывший бразильский защитник Дани Алвес (995 матчей, 250 карточек: 14 красных, 236 желтых) и португальский центрбек Пепе (878 матчей, 227 карточек: 17 красных, 210 желтых).
📊Les joueurs qui ont reçu le plus grand nombre de cartons au 21eme siècle pic.twitter.com/LEceKAV7nB— PopFoot (@ThePopFoot) August 12, 2025
