Сколько у Рамоса? Список лидеров XXI века по количеству полученных карточек

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос является лидером XXI века по количеству полученных карточек – 302 (30 красных, 272 желтых) в 1014 матчах.

На второй позиции оказался бразильский полузащитник «Палмейрас» Фелипе Мело, который в 776 матчах получил 280 карточек (25 красных, 255 желтых). Интересно, что именно Мело чаще всех в списке получает наказания – в среднем 0,36 карточки за игру.

Топ-3 рейтинга замыкает чилийский хавбек «Коло-Коло» Артуро Видаль (883 матча, 257 карточек: 15 красных, 242 желтых).

В пятерку лидеров также вошли бывший бразильский защитник Дани Алвес (995 матчей, 250 карточек: 14 красных, 236 желтых) и португальский центрбек Пепе (878 матчей, 227 карточек: 17 красных, 210 желтых).