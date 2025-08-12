Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 августа 2025, 23:41 |
75
0

Сколько у Рамоса? Список лидеров XXI века по количеству полученных карточек

Испанский защитник расположился на самой вершине списка

12 августа 2025, 23:41 |
75
0
Сколько у Рамоса? Список лидеров XXI века по количеству полученных карточек
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос является лидером XXI века по количеству полученных карточек – 302 (30 красных, 272 желтых) в 1014 матчах.

На второй позиции оказался бразильский полузащитник «Палмейрас» Фелипе Мело, который в 776 матчах получил 280 карточек (25 красных, 255 желтых). Интересно, что именно Мело чаще всех в списке получает наказания – в среднем 0,36 карточки за игру.

Топ-3 рейтинга замыкает чилийский хавбек «Коло-Коло» Артуро Видаль (883 матча, 257 карточек: 15 красных, 242 желтых).

В пятерку лидеров также вошли бывший бразильский защитник Дани Алвес (995 матчей, 250 карточек: 14 красных, 236 желтых) и португальский центрбек Пепе (878 матчей, 227 карточек: 17 красных, 210 желтых).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
