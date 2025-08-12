22-летний центральный защитник из Украины, Илья Забарный, официально перешёл из «Борнмута» в ПСЖ.

Молодой футболист договорился с парижским клубом о контракте на пять сезонов – до 2030 года.

Сумма трансфера Забарного составила 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны три миллиона в виде бонусов.

В своей социальной сети Instagram ПСЖ опубликовал фотографии Ильи во время медицинского обследования.

Забарный будет выступать в новом клубе под 6-м игровым номером.

ФОТО. К тренировкам готов. Забарный прошел медосмотр в ПСЖ