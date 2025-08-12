Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. К тренировкам готов. Забарный прошел медосмотр в ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 12:25 |
1122
4

ФОТО. К тренировкам готов. Забарный прошел медосмотр в ПСЖ

Французский клуб презентовал украинского футболиста

12 августа 2025, 12:25 |
1122
4
ФОТО. К тренировкам готов. Забарный прошел медосмотр в ПСЖ
ФК ПСЖ. Илья Забарный

22-летний центральный защитник из Украины, Илья Забарный, официально перешёл из «Борнмута» в ПСЖ.

Молодой футболист договорился с парижским клубом о контракте на пять сезонов – до 2030 года.

Сумма трансфера Забарного составила 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны три миллиона в виде бонусов.

В своей социальной сети Instagram ПСЖ опубликовал фотографии Ильи во время медицинского обследования.

Забарный будет выступать в новом клубе под 6-м игровым номером.

ФОТО. К тренировкам готов. Забарный прошел медосмотр в ПСЖ

По теме:
ФОТО. Как Забарный проходил медосмотр в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ
ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный фото чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) медосмотр
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12 августа 2025, 05:44 6
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму

В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 5
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:49
ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Футбол | 12.08.2025, 11:30
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Футбол | 11.08.2025, 19:48
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Спорт уа, если вы не забаните мразь Contr, то полностью докажете, что вы не только антидинамовский, но и антиукраинский сайт
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
contr
Сафонову відсмоктав !?
Ответить
-1
Популярные новости
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
10.08.2025, 23:23
Другие виды
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем