  Стало известно, под каким номером Забарный будет играть за ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 11:17
Стало известно, под каким номером Забарный будет играть за ПСЖ

Илья выбрал шестой номер

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

22-летний футболист подписал с парижанами контракт на 5 сезонов и выбрал в клубе 6-й игровой номер.

В составе своего предыдущего клуба, «Борнмута», Забарный играл под 27-м номером.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный игровой номер
Дмитрий Вус Источник: ФК ПСЖ
