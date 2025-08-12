Стало известно, под каким номером Забарный будет играть за ПСЖ

12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

22-летний футболист подписал с парижанами контракт на 5 сезонов и выбрал в клубе 6-й игровой номер.

В составе своего предыдущего клуба, «Борнмута», Забарный играл под 27-м номером.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.