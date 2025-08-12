Франция12 августа 2025, 11:17 |
Стало известно, под каким номером Забарный будет играть за ПСЖ
Илья выбрал шестой номер
12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.
22-летний футболист подписал с парижанами контракт на 5 сезонов и выбрал в клубе 6-й игровой номер.
В составе своего предыдущего клуба, «Борнмута», Забарный играл под 27-м номером.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
