Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. НЕВЕРТОН: «Шахтер не должен давать забивать себе три мяча»
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 03:59 | Обновлено 12 августа 2025, 04:13
100
0

Легионер горняков отметил, что его игра была не наилучшей

ФК Шахтер. Невертон

разильский легионер «Шахтёра» Невертон прокомментировал матч 2-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (3:3):

«Это был очень сложный и эмоциональный поединок. Мы сами усложнили себе жизнь. «Шахтёр» не должен позволять ни одной команде приближаться к нам настолько, чтобы пропускать столько голов. Нельзя пропускать три мяча.

Я также беру ответственность на себя – моя игра была не лучшей. Да, я расстроен из-за своего выступления, но мы не имеем права давать сопернику столько шансов. Это не должно повторяться.

Было приятно забить после отличной передачи. Но сейчас мы должны готовиться к важному еврокубковому противостоянию с греками. Матч-ответ может быть очень непростым, но мы здесь для того, чтобы добиться результата и выйти в следующий раунд Лиги Европы».

