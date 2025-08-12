НЕВЕРТОН: «Шахтер не должен давать забивать себе три мяча»
Легионер горняков отметил, что его игра была не наилучшей
разильский легионер «Шахтёра» Невертон прокомментировал матч 2-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (3:3):
«Это был очень сложный и эмоциональный поединок. Мы сами усложнили себе жизнь. «Шахтёр» не должен позволять ни одной команде приближаться к нам настолько, чтобы пропускать столько голов. Нельзя пропускать три мяча.
Я также беру ответственность на себя – моя игра была не лучшей. Да, я расстроен из-за своего выступления, но мы не имеем права давать сопернику столько шансов. Это не должно повторяться.
Было приятно забить после отличной передачи. Но сейчас мы должны готовиться к важному еврокубковому противостоянию с греками. Матч-ответ может быть очень непростым, но мы здесь для того, чтобы добиться результата и выйти в следующий раунд Лиги Европы».
💬 «Не можна дозволяти так часто наближатися до наших воріт і створювати таку кількість нагод»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2025
🎙 Емоції Невертона після матчу з «Карпатами» ⚔️#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/8CdYdtgNh6
