Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разочарование. Звезда ПСЖ покинет клуб, Фабрицио Романо подтвердил
Франция
12 августа 2025, 04:09 | Обновлено 12 августа 2025, 04:10
Разочарование. Звезда ПСЖ покинет клуб, Фабрицио Романо подтвердил

Джанлуиджи Доннарумма близок к смене клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма близок к тому, что бы покинуть клуб. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист разочарован тем, что не попал в заявку на финал Суперкубка УЕФА с «Тоттеенхэмом» Джанлуиджи принял решение покинуть парижский клуб.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два гранда АПЛ инициировали контакты по Доннарумме.

По теме:
Без Мбаппе в топ-10. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Источник: Фенербахче сделал официальное предложение Арсеналу по Зинченко
Источник: Карпаты получают процент за каждый трансфер Руха
