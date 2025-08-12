Разочарование. Звезда ПСЖ покинет клуб, Фабрицио Романо подтвердил
Джанлуиджи Доннарумма близок к смене клуба
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма близок к тому, что бы покинуть клуб. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 26-летний футболист разочарован тем, что не попал в заявку на финал Суперкубка УЕФА с «Тоттеенхэмом» Джанлуиджи принял решение покинуть парижский клуб.
В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что два гранда АПЛ инициировали контакты по Доннарумме.
🚨 Gigio Donnarumma, disappointed after not having the chance to be part of PSG squad for the Supercup.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
He’s expected to clarify his position after PSG decision after no agreement over new deal + Lucas Chevalier joining.
Gigio, 100% leaving the club. 👋🏻 pic.twitter.com/PiUvuIqfxW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англичанин может перейти в «Барселону»
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта