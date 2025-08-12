Разочарование. Звезда ПСЖ покинет клуб, Фабрицио Романо подтвердил

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма близок к тому, что бы покинуть клуб. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист разочарован тем, что не попал в заявку на финал Суперкубка УЕФА с «Тоттеенхэмом» Джанлуиджи принял решение покинуть парижский клуб.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два гранда АПЛ инициировали контакты по Доннарумме.